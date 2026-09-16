Le prix du pétrole recule alors que l'Arabie saoudite propose davantage de brut via Oman

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* Le Brent et le WTI reculent après deux jours de hausse

* L'Arabie saoudite suspend les chargements à Yanbu et propose davantage de brut via Oman

* La Russie s'apprête à prolonger l'interdiction d'exportation de gazole jusqu'à fin octobre, selon Vedomosti

* Les stocks américains de brut, d'essence et de distillats ont tous augmenté la semaine dernière, selon des sources

(Article entièrement réécrit, mise à jour des prix, ajout des données de l'EIA américaine et des commentaires d'analystes; modification de la signature, ajout de la mention « NEW YORK »)

par Shariq Khan

Les cours du pétrole ont baissé mercredi après que des informations indiquant que l’Arabie saoudite proposait davantage de cargaisons de brut via Oman ont apaisé certaines craintes concernant des perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient,tandis qu’ une baisse moins importante que prévu des stocks de brut américains a accentué la pression à la baisse.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculaient de 3,63 dollars, soit 3,3%, à 105,12 dollars le baril à 11h23 EDT (15h23 GMT). Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 reculaient de 4,11 dollars, soit 3,9%, à 101,72 dollars.

L’Arabie saoudite propose davantage de chargements de pétrole brut aux raffineurs asiatiques via des transferts de navire à navire au large du port de Sohar, en Oman, ont indiqué des sources proches du dossier, atténuant ainsi en partie l’impact sur l’offre mondiale des attaques contre l’oléoduc Est-Ouest du pays menant à la mer Rouge.

"Les informations concernant les exportations de l’Arabie saoudite depuis le Golfe suggèrent que les craintes d’une perturbation plus importante s’atténuent", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

Les cours du pétrole avaient progressé de plus de 3 dollars lors de la séance précédente après que des sources du secteur maritime avaient indiqué que les chargements de brut au centre d’exportation saoudien de Yanbu, sur la mer Rouge, avaient été suspendus et que Riyad avait annulé certaines livraisons à des clients européens .

L'oléoduc Est-Ouest alimente le port de Yanbu, qui est devenu le principal point de sortie des exportations de pétrole de l’Arabie saoudite après que l’Iran a commencé à bloquer le détroit d’Ormuz en représailles aux attaques américaines et israéliennes contre le pays fin février. Avant la guerre, le détroit d’Ormuz acheminait un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel liquéfié.

Le nombre de passages de navires visibles dans le détroit d’Ormuz est resté inférieur à dix , s’établissant à quatre mardi, contre sept la veille, selon les données préliminaires sur le trafic maritime publiées mercredi. Ce chiffre est bien inférieur à la moyenne sur dix jours, qui est de 18.

LES STOCKS AMÉRICAINS PÈSENT SUR LES MARCHÉS

Les cours du pétrole ont subi de nouvelles pressions après quel’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) a annoncé mercredi une baisse des stocks de brut américains la semaine dernière, inférieure aux prévisions. Les stocks de brut du premier producteur mondial ont reculé d’environ 640.000 barils la semaine dernière, selon les données de l’EIA, alors que les analystes du secteur de l’énergie interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 1,62 million de barils. EIA/S

Les stocks américains d’essence et de distillats ont augmenté la semaine dernière, selon les données de l’EIA. La hausse des stocks de diesel a été plus importante que prévu, tandis que les stocks d’essence auraient dû baisser la semaine dernière, selon le sondage de Reuters.

Ces données ont pesé sur les cours du pétrole, car elles montrent que les stocks de produits raffinés se maintiennent, voire augmentent légèrement, tandis que la baisse des stocks de pétrole brut marque le pas, a déclaré John Kilduff , associé chez Again Capital.

ESCALADE AU MOYEN-ORIENT

Les tensions se sont intensifiées au Moyen-Orient alors que des avions de combat saoudiens bombardaient le Yémen et que les combattants houthis, soutenus par l'Iran, lançaient des drones et des missiles sur des villes saoudiennes. Les Houthis, qui ont balayé les villes yéménites situées le long de la mer Rouge depuis la semaine dernière, ont déclaré avoir lancé de nouvelles frappes sur Yanbu.

Citi s’attend à ce que l’escalade à court terme au Moyen-Orient continue de soutenir les prix du pétrole brut et des carburants raffinés avant que le détroit d’Ormuz ne rouvre finalement au quatrième trimestre 2026, grâce aux efforts diplomatiques régionaux, a indiqué la banque dans une note.

Le gazole est devenu la principale préoccupation des marchés pétroliers mondiaux à mesure que les tensions s’intensifiaient ces dernières semaines, le Moyen-Orient étant l’un des principaux fournisseurs tant de ce carburant que des types de pétrole brut les mieux adaptés à sa production. Les attaques ukrainiennes contre des raffineries en Russie, autre grand fournisseur de gazole, ont encore resserré le marché et propulsé les prix à des niveaux records.

Les contrats à terme européens sur le gazole LGOc1 , qui servent de référence pour les prix du diesel, ont clôturé à un niveau record mardi avant de reculer mercredi. Les contrats à terme américains sur le diesel à très faible teneur en soufre

HOc1 ont également clôturé à un niveau record mardi.

"La vigueur du diesel reflète une pénurie spécifique à ce produit, qui s’ajoute au coût élevé du brut", a déclaré Frank Walbaum, analyste de marché chez Naga.com.

"L’Europe a perdu une part importante de ses approvisionnements en diesel et en kérosène en provenance du Moyen-Orient, tandis que les tensions persistantes en Europe de l’Est ont perturbé la production de plusieurs grandes raffineries russes et poussé Moscou à restreindre ses exportations de carburant."

La semaine dernière, le prix moyen national du diesel aux États-Unis a dépassé pour la première fois de son histoire les 6 dollars le gallon.

Le gouvernement russe a décidé de prolonger jusqu’à fin octobre les restrictions sur les exportations de gazole imposées aux producteurs de carburant, a rapporté mardi soir le quotidien Vedomosti, citant deux sources anonymes.

"À moins d’un accord de paix ou d’une amélioration de la situation en Russie, je m’attends à ce que les prix du diesel restent soutenus", a déclaré Giovanni Staunovo , d’UBS.