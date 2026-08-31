Le prix du pétrole progresse de plus de 2 % alors que les États-Unis et l'Iran reprennent leurs attaques militaires

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(Dernières informations à 12 h 12 (heure de la côte Est)

* Les forces américaines ont frappé deux lanceurs iraniens sur l’île de Larak

* Selon les médias, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) affirme avoir attaqué deux bases aériennes américaines en Jordanie

* Trump déclare que les États-Unis utiliseront le pétrole vénézuélien pour reconstituer leur réserve stratégique de pétrole

par Georgina McCartney

Les cours du pétrole ont progressé de plus de 2 % lundi après que la reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran a ravivé les craintes des marchés concernantune perturbation de l’offre mondiale, alors que le conflit entre dans son sixième mois.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 2,17 dollars, soit 2,46 %, à 90,27 dollars le baril à 12 h 12 EDT (16 h 12 GMT). Le brut américain West Texas Intermediate

CLc1 a gagné 2,06 dollars, soit 2,47 %, à 85,46 dollars. Le Brent a atteint 91,52 dollars au cours de la séance, son plus haut niveau depuis le 25 août.

Le président américain Donald Trump aurait déclaré lundi qu’il promettait de “les frapper fort” après que l’Iran a lancé des missiles dans la nuit contre deux bases aériennes américaines en Jordanie, en réponse à une attaque américaine contre l’île iranienne de Larak .

“Nous allons les frapper fort”, a déclaré Donald Trump à la chaîne Fox News, selon un journaliste de cette dernière. “Il y aura une riposte.”

La semaine dernière, les stocks de pétrole brut de la Réserve stratégique américaine ont baissé d’environ 3,1 millions de barils pour s’établir à 286,6 millions de barils.

LES MARCHÉS SE DEMANDENT SI LA SITUATION VA S’APAISER

Dimanche, Trump a déclaré dans un messagepublié sur les réseaux sociaux que le centre énergétique iranien de l’île de Kharg était en train d’être “réduit en miettes”, mais rien ne prouvait que l’île était attaquée. Le message, qui comprenait une vidéo générée par IA, ne fournissait aucun détail supplémentaire. L’Iran a nié que l’île était attaquée et a affirmé que les opérations pétrolières s’y poursuivaient.

Lundi, le vice-président JD Vance a déclaré que Donald Trump envoyait un message à l’Iran par le biais de cette publication.

Les médiateurs cherchent à conclure un accord pour rouvrir le détroit d’Ormuz, par lequel transitait un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole avant le début de la guerre fin février. Les négociationssont au point mort.

Les données sur le trafic maritime ont montré que le nombre de navires de marchandises visibles transitant par le détroit au cours du week-end était tombé à cinq par jour .

“Certains barils en provenance du Golfe continuent de transiter par le détroit, ce qui tempère la remontée des cours, mais le premier échange militaire direct depuis un mois a contraint les opérateurs à réintroduire une prime d’approvisionnement significative à court terme”, ont écrit les analystes de Gelber & Associates dans une note.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré lundi à CNBC dans une interview que l’objectif des sanctions américaines contre l’Iran était “de créer les conditions pour qu’ils aient envie de s’asseoir à la table des négociations”.

Malgré la remontée de lundi, le Brent et le WTI étaient toujours en passe d’enregistrer de légères baisses pour le mois d’août après avoir chuté de plus de 4 % la semaine dernière, leur premier recul hebdomadaire en trois semaines.

Apaisant potentiellement les craintes liées à l’approvisionnement, Donald Trump a déclaré dimanche que le pétrole obtenu dans le cadre d’un accord avec le Venezuela serait utilisé pour reconstituer la réserve stratégique de pétrole des États-Unis, dont le niveau est tombé à près de son plus bas niveau en 44 ans.

Les sociétés américaines Chevron CVX.N et GE Vernova

GEV.N , l’indienne ONGC, l’italienne Eni ENI.MI et la colombienne GeoPark GPRK.N sont en passe de signer des accords définitifs au Venezuela après des mois de négociations visant à concrétiser des projets énergétiques dans ce pays membre de l’OPEP, ont indiqué quatre sources proches des préparatifs.