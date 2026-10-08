Le prix du pétrole progresse de 4 % en raison de la résurgence des inquiétudes au Moyen-Orient et des perturbations d'approvisionnement liées à l'ouragan Isaias

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(Mises à jour avec les cours de clôture, mise à jour du titre)

* Les États-Unis mènent des discussions fructueuses avec l'Iran, selon Trump, alors que les cours s'envolent

* Des pétroliers ont subi de violentes attaques dans le détroit d’Ormuz la semaine dernière

* Environ 1,3 million de barils par jour de production pétrolière américaine dans le golfe du Mexique ont été interrompus en prévision de l'ouragan

par Arathy Somasekhar

Les cours du pétrole ont clôturé en hausse de 4 % jeudi, sur fond de regain d’inquiétudes liées à la guerre en cours au Moyen-Orient et aux perturbations croissantes de l’approvisionnement dues à un ouragan qui approche de la côte américaine du golfe du Mexique.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont clôturé en hausse de 4,08 dollars, soit 4,1 %, à 104,28 dollars, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 a progressé de 3,6 %, soit 3,21 dollars, à 91,49 dollars. À un moment donné, les deux contrats affichaient une hausse de plus de 5 dollars le baril, le Brent atteignant son plus haut niveau depuis le 29 septembre en raison des craintes liées à d’éventuelles frappes américaines contre l’Iran et de l’arrivée prévue de l’ouragan Isaias vendredi.

Les cours ont reculé après que le président américain Donald Trump a déclaré que Washington menait des discussions fructueuses avec l’Iran et s’est engagé à ne pas attaquer le pays avant les élections de mi-mandat américaines du 3 novembre.

L’agence de presse iranienne Tasnim a rapporté que le ministre des Affaires étrangères Abbas Araqchi avait déclaré que Téhéran examinait la réponse américaine à sa proposition visant à rouvrir le détroit d’Ormuz dans un délai de sept jours, précisant qu’il y répondrait dans les jours à venir.

Cependant, les États-Unis ont imposé jeudi de nouvelles sanctions à l’Iran, visant des individus, des réseaux et 17 navires pour le transport de brut, de produits pétroliers et de produits pétrochimiques iraniens, a indiqué le département du Trésor, dans le but d’accroître la pression économique sur Téhéran.

La France et l’Arabie saoudite étudient plusieurs options faisant appel à des moyens militaires français pour aider à protéger le terminal pétrolier de Yanbu, a déclaré jeudi le général Fabien Mandon, chef d’état-major des armées françaises.

La Syrie envisageait également de fournir une aide militaire à son allié clé, l’Arabie saoudite, dans le cadre de son conflit avec les Houthis soutenus par l’Iran au Yémen, ont déclaré un responsable américain et un responsable militaire syrien informés du dossier. Parmi les options envisagées figurent une aide défensive ou le déploiement de forces dans un rôle offensif pour venir en aide aux troupes yéménites soutenues par l’Arabie saoudite, ont précisé ces sources.

LES PERTURBATIONS D'APPROVISIONNEMENT PERSISTENT

Mercredi, les cours du pétrole ont clôturé en baisse après que l’Agence internationale de l’énergie a convenu d’accélérer la libération des stocks de pétrole et de donner la priorité à l’approvisionnement en gazole, alors que les gouvernements sont confrontés à des prix record des carburants et à des perturbations de l’approvisionnement liées à la guerre.

Les menaces pesant sur le transport maritime de pétrole dans le Golfe et le détroit d’Ormuz, qui acheminaient avant la guerre environ 20 % du pétrole et des carburants mondiaux, se sont intensifiées en octobre alors que le conflit avec l’Iran entre dans son huitième mois. Les attaques contre les pétroliers traversant le détroit la semaine dernière ont atteint leur plus haut niveau depuis le début de la guerre, alors même que les producteurs du Golfe augmentaient leurs exportations.

« La fréquence des attaques iraniennes contre les navires a désormais atteint son plus haut niveau depuis le début de la guerre, et devrait encore s’intensifier », a déclaré Saul Kavonic, responsable du secteur de l’énergie chez MST Marquee.

L’OURAGAN ISAIAS

L’ouragan Isaias s’est dirigé vers les zones de production offshore américaines, poussant les entreprises à fermer leurs plateformes. Selon l’Administration américaine des minéraux marins, les producteurs de pétrole et de gaz du golfe du Mexique ont suspendu jeudi environ 1,3 million de barils par jour, soit 62,9 % de la production pétrolière actuelle.

Mercredi, Shell SHEL.L et Chevron CVX.N ont annoncé qu’elles réduisaient leurs opérations offshore dans le golfe du Mexique, tandis que BP BP.L a déclaré avoir évacué tout son personnel et arrêté la production sur ses plateformes Na Kika et Thunder Horse.