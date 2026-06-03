Le prix du pétrole grimpe en raison des combats au Moyen-Orient, tandis que l'optimisme autour de l'IA fait grimper les actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les espoirs d'une avancée décisive dans le détroit d'Ormuz s'amenuisent

* Le yen s'approche à pas de loup de la zone rouge d'intervention

* Les cryptomonnaies s'effondrent; les actions liées à l'IA remontent

(Mise à jour des cours en Asie dans l'après-midi) par Tom Westbrook

Les cours du pétrole ont augmenté pour la troisième journée consécutive mercredi et le dollar était sur le point de franchirlabarredes 160 yens alors que de nouvelles hostilités éclataient dans le Golfe après l'enlisement des pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1 % à 94,74 dollars le baril. Le dollar a atteint 160 yens JPY= , puis a marqué une pause, les traders s'inquiétant d'une éventuelle intervention japonaise à ce niveau.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 sont restés stables et les contrats à terme européens STXEc1 ont reculé de 0,1 %, bien que la hausse alimentée par l'IA se soit poursuivie sans encombre en Asie , où les indices boursiers ont atteint des niveaux records à Taïwan et au Japon. Les marchés sud-coréens étaient fermés. .T

L'armée américaine a déclaré que les attaques de missiles iraniens contre Bahreïn, le Koweït et d'autres cibles régionales avaient été soit déjouées, soit avaient échoué, alors que les négociations diplomatiques entre Washington et Téhéran n'avançaient guère.

L'Iran et les États-Unis ont déclaré la semaine dernière avoir conclu un accord provisoire pour mettre fin à la guerre, mais les deux parties n'ont encorerien signé.

"La semaine dernière... la tendance était à la conclusion d'une sorte de protocole d'accord et les marchés étaient optimistes, convaincus que cela allait se concrétiser", a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez le courtier Pepperstone à Melbourne.

"La situation semble désormais plus précaire. Cela suggère que les parties reviennent à la table des négociations avec moins de marge de manœuvre pour y parvenir, et je pense que nous assistons à un dénouement de certains de ces paris."

Les cryptomonnaies ont chuté, plombées par les ventes de Strategy MSTR.O , un important détenteur de bitcoins, et par les rumeurs selon lesquelles certains investisseurs vendraient pour dégager des liquidités en vue de l'introduction en bourse de SpaceX la semaine prochaine.

Le bitcoin a perdu près de 10 % en trois séances et a atteint mercredi son plus bas niveau depuis deux mois, à 66 123 dollars.

SpaceX prévoit de lever 75 milliards de dollars lors d’une introduction en bourse spectaculaire, selon une source proche du dossier.

Dans le secteur technologique , le thème de l'intelligence artificielle semble insensible aux craintes de guerre et les indices boursiers de Wall Street ont enregistré de légers gains mardi, tirés par l'IA. .N

Les actions de Marvell Technology MRVL.O ont bondi de 32,5 % pour atteindre un niveau record après que le patron de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a qualifié le fabricant de puces de "prochaine entreprise à 1.000 milliards de dollars".

Les gains de l'IA ont propulsé l'investisseur technologique SoftBank 9984.T devant Toyota 7203.T au rang d'entreprise la plus valorisée du Japon, et mercredi, le fabricant de mémoires Kioxia 285A.T a brièvement relégué le constructeur automobile, qui occupait la première place depuis des décennies, à la troisième place.

LES DONNÉES SUR L'EMPLOI AUX ÉTATS-UNIS AU CENTRE DE L'ATTENTION

Les obligations, qui avaient progressé jusqu'à mardi, sont restées stables mercredi, le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR s'établissant à 4,46%.

Les données publiées dans la nuit ont montré que les offres d'emploi aux États-Unis avaient connu en avril leur plus forte hausse en cinq ans, ce qui témoigne de la résilience du marché du travail et ne laisse guère entrevoir la nécessité d'une baisse des taux.

Les chiffres de l'ISM des services américains et de l'emploi dans le secteur privé sont attendus plus tard dans la journée de mercredi, avant les données sur le marché du travail vendredi.

"À notre avis, la reprise de la dynamique de l'économie américaine au début de l'année 2026 pourrait faire en sorte que le rapport sur l'emploi aux États-Unis dépasse les prévisions pessimistes du consensus", a déclaré Peter Dragicevich, stratège en devises pour la région Asie-Pacifique chez Corpay, une société de paiement.

"Si cela se concrétise, nous pensons que cela pourrait renforcer l'idée que la Fed américaine pourrait relever ses taux d'intérêt à terme, ce qui pourrait à son tour entraîner un raffermissement du dollar américain."

Les marchés, qui s'attendaient à des baisses de taux avant la guerre en Iran, ont intégré une hausse des taux américains d'environ 18 points de base cette année. Une hausse en Europe la semaine prochaine est pratiquement entièrement anticipée après la publication de données indiquant que l'inflation s'est encore accélérée le mois dernier , tandis que les traders estiment à environ 75% la probabilité d'une hausse en juin au Japon.

Les marchés des changes sont restés globalement stables, l'euro EUR= s'établissant à 1,1627 dollar et le dollar frôlant les 160 yens à 159,86.