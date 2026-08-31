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Le prix du pétrole clôture en hausse de plus de 2,5% alors que les États-Unis et l'Iran reprennent leurs attaques militaires
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 20:58
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec les cours de clôture)

* Les forces américaines ont frappé deux lanceurs iraniens sur l'île de Larak

* Selon les médias, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) affirme avoir attaqué deux bases aériennes américaines en Jordanie

* Trump déclare que les États-Unis utiliseront le pétrole vénézuélien pour reconstituer leur réserve stratégique de pétrole

par Georgina McCartney

Les cours du pétrole ont clôturé en hausse de plus de 2,5% lundi, après que la reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran a ravivé les craintes du marché quant à une perturbation de l’approvisionnement mondial, alors que le conflit entre dans son sixième mois.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont clôturé en hausse de 2,39 dollars, soit 2,71%, à 90,49 dollars le baril. Le West Texas Intermediate (WTI) américain CLc1 a clôturé en hausse de 2,36 dollars, soit 2,83%, à 85,76 dollars. Le Brent a atteint 91,52 dollars en cours de séance, son plus haut niveau depuis le 25 août.

Le président américain Donald Trump aurait promis de "les frapper fort" après que l’Iran a lancé, dans la nuit, des missiles contre deux bases aériennes américaines en Jordanie, en réponse à une attaque contre l’île iranienne de Larak .

"Nous allons les frapper fort", a déclaré Trump à la chaîne Fox News, selon un journaliste de celle-ci. "Il y aura une riposte."

La semaine dernière, les stocks de brut de la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis ont baissé d’environ 3,1 millions de barils pour s’établir à 286,6 millions de barils.

LES MARCHÉS SE DEMANDENT SI LA SITUATION VA S’APAIER

Dimanche, Trump a déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux que le centre énergétique iranien de l’île de Kharg était en train d’être "réduit en miettes", mais rien ne prouvait que l’île était attaquée. Ce message, qui comprenait une vidéo générée par IA, ne fournissait aucun détail supplémentaire. L’Iran a nié que l’île était attaquée et a affirmé que les opérations pétrolières s’y poursuivaient.

Lundi, le vice-président JD Vance a déclaré que Donald Trump envoyait un message à l’Iran par le biais de cette publication.

Les médiateurs cherchent à conclure un accord pour rouvrir le détroit d’Ormuz, par lequel transitait un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole avant le début de la guerre fin février. Les négociations sont au point mort.

Les données sur le trafic maritime ont montré que le nombre de navires de transport de matières premières visibles transitant par le détroit au cours du week-end était tombé à cinq par jour .

"Certains barils en provenance du Golfe continuent de transiter par le détroit, ce qui tempère la remontée des cours, mais le premier échange militaire direct depuis un mois a contraint les opérateurs à rétablir une prime d'approvisionnement significative à court terme", ont écrit les analystes de Gelber & Associates dans une note.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré lundi à CNBC dans une interview que l’objectif des sanctions américaines contre l’Iran était "de créer les conditions pour qu’ils aient envie de s’asseoir à la table des négociations".

Apaisant potentiellement les inquiétudes liées à l’offre, Donald Trump a déclaré dimanche que le pétrole obtenu dans le cadre d’un accord avec le Venezuela serait utilisé pour reconstituer la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis, dont le niveau est tombé à près de son plus bas niveau en 44 ans.

Les entreprises américaines Chevron CVX.N et GE Vernova

GEV.N , l’indienne ONGC, l’italienne Eni ENI.MI et la colombienne GeoPark GPRK.N sont en passe de signer des accords définitifs au Venezuela après des mois de négociations visant à concrétiser des projets énergétiques dans ce pays membre de l’OPEP, ont indiqué quatre sources proches des préparatifs.

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