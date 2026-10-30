Le prix du pétrole bondit de 2 % et atteint son plus haut niveau depuis six mois, sur fond de craintes d'une escalade en Iran

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(Mises à jour avec le cours de clôture)

* Le Brent termine le mois d'octobre en hausse de 13,6%, le WTI de 15,2%

* Un pétrolier a été touché par des engins explosifs vendredi dans le détroit d'Ormuz

* Les États-Unis ordonnent au personnel non essentiel de quitter l'Arabie saoudite en raison de risques pour la sécurité

* Les marchés sont “de plus en plus inquiets” à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, selon un analyste

par Arathy Somasekhar

Les cours du pétrole ont bondi de plus de 2 % vendredi et ont clôturé à leur plus haut niveau depuis fin avril, alors que les opérateurs se préparant à une éventuelle escalade de la guerre avec l'Iran après les élections de mi-mandat aux États-Unis , une attaque contre un pétrolier dans le détroit d'Ormuz ayant mis en évidence les risques pesant sur l'approvisionnement.

Les contrats à terme sur le Brent pour décembre LCOc1 , qui arrivaient à échéance vendredi, ont clôturé en hausse de 2,76 dollars, soit 2,4%, à 117,64 dollars le baril, après avoir atteint un plus haut à 118 dollars. Le contrat de janvier, plus actif LCOc2 , a gagné 2,63 dollars pour s’établir à 113,43 dollars.

Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 ont clôturé en hausse de 2,12 dollars, soit 2,08%, à 104,12 dollars.

Sur le mois, le Brent a terminé en hausse de 13,6%, tandis que le WTI a progressé de 15,2%.

“Les opérateurs resteront attentifs aux flux pétroliers en provenance du Moyen-Orient et à l’escalade probable des tensions par les États-Unis et leurs alliés”, a déclaré Dennis Kissler, vice-président senior chargé des opérations chez BOK Financial.

Vendredi, un pétrolier dans le détroit d’Ormuz a été touché par des engins explosifs fixés depuis une petite embarcation, a indiqué l’UKMTO, le service britannique de sécurité maritime. L’identité des auteurs de cette attaque dans le détroit, principale voie d’acheminement maritime du pétrole brut et des carburants du Golfe, n’a pas été immédiatement établie.

Il s’agissait de la première attaque réussie connue dans cette voie navigable à l’aide de mines magnétiques – des explosifs fixés à la coque d’un navire depuis un petit bateau – depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran en février, ont indiqué des sources maritimes.

“RISQUE ACCRU D’ESCALADE”

Les États-Unis ont ordonné aux fonctionnaires non indispensables et à leurs familles de quitter l’Arabie saoudite à compter du 23 octobre en raison de risques pour leur sécurité, a déclaré vendredi l’ambassade américaine à Riyad, invoquant les attaques des Houthis contre des aéroports civils et d’autres infrastructures critiques.

Les militants houthis yéménites, soutenus par l’Iran, ont déclaré jeudi avoir attaqué plusieurs sites en Arabie saoudite, notamment la grande raffinerie de pétrole de Ras Tanura, la raffinerie de Rabigh et une installation de production à Abqaiq appartenant à la compagnie pétrolière d’État Saudi Aramco.

Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite a également déclaré avoir intercepté un missile de croisière lancé par les Houthis en direction de la région occidentale du royaume.

Par ailleurs, des médiateurs qatariens sont retournés à Téhéran vendredi dans le cadre d’efforts coordonnés visant à parvenir à un accord entre les États-Unis et l’Iran, a déclaré à Reuters un responsable informé des négociations.

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que le vice-président JD Vance avait pris contact avec l’Iran pour aider le pays à obtenir des fournitures médicales, après que des médias américains eurent rapporté que JD Vance avait écrit au plus haut responsable de la sécurité de Téhéran afin de relancer les pourparlers de paix.

L’Iran a bien reçu une lettre de JD Vance, mais n’y a pas encore répondu, a rapporté l’agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim, ajoutant que Téhéran souhaitait que les États-Unis respectent ses conditions et que “toute position contredisant ce cadre est inacceptable”.

Les cours du pétrole pourraient connaître une volatilité encore plus forte au cours des deux prochaines semaines en raison des récentes élections en Israël et des élections de mi-mandat américaines du 3 novembre, selon une note publiée jeudi par Saxo Bank.

La banque danoise a indiqué que le brut devrait se négocier dans une fourchette plus élevée, comprise entre 70 et 90 dollars le baril, même après la fin du conflit, contre une fourchette comprise entre 60 et 70 dollars avant la guerre.

HAUSSE DES EXPORTATIONS SAOUDIENNES

Les exportations de brut de l’Arabie saoudite ont augmenté en octobre par rapport à septembre, selon deux des trois sociétés de suivi des navires, malgré les attaques iraniennes contre le trafic maritime dans le Golfe et les revendications des Houthis yéménites, proches de l’Iran, concernant des attaques contre des installations pétrolières saoudiennes.

Le nombre de plateformes pétrolières aux États-Unis, indicateur de la production future, a augmenté de deux. La production américaine de pétrole brut a progressé en août, tandis que la demande de pétrole brut et de produits pétroliers a reculé, a indiqué vendredi l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) dans son rapport mensuel sur l’approvisionnement en pétrole.

Par ailleurs, la Société nationale libyenne du pétrole (NOC) a déclaré qu’un groupe armé avait fermé vendredi une vanne sur le principal oléoduc de Hamada, qui relie le gisement de Hamada à la raffinerie de Zawiya. Elle a précisé que la fermeture de cette vanne avait interrompu le flux d’environ 15.000 barils par jour.