Le prix du pétrole augmente en raison des craintes liées à l'approvisionnement, alors que les Houthis attaquent l'Arabie saoudite

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par Helen Clark

Les cours du pétrole ont grimpé vendredi en début de séance, sur fond d'inquiétudes liées à l'offre, après que les Houthis du Yémen, proches de l'Iran, ont intensifié leurs attaques contre l'Arabie saoudite. Les cours sont en passe d'enregistrer une quatrième hausse mensuelle consécutive, la plus forte depuis juillet.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 86 cents, soit 0,75 %, à 115,74 dollars le baril à 01h22 GMT. Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate (WTI) américain CLc1 ont augmenté de 72 cents, soit 0,71 %, à 102,72 dollars.

Sur le mois, le Brent était en passe de terminer en hausse de près de 14 %, tandis que le WTI s’apprêtait à enregistrer un bond de 15 % pour clôturer au-dessus de 100 dollars pour la première fois depuis avril.

Jeudi, les Houthis ont déclaré avoir attaqué plusieurs sites en Arabie saoudite, notamment sa plus grande raffinerie de pétrole, Ras Tanura, la raffinerie de Rabigh et une installation d’Aramco à Abqaiq, tandis qu’une coalition menée par l’Arabie saoudite a indiqué avoir intercepté un missile de croisière lancé par les Houthis en direction de la région occidentale du royaume.

"La poursuite des actions militaires autour du détroit d’Ormuz, dans un contexte où l’on doute de la viabilité d’une voie diplomatique, maintient les cours du pétrole à un niveau élevé, dans la perspective d’une escalade du conflit dans les semaines à venir", a déclaré Saul Kavonic, responsable de la recherche sur l’énergie chez MST Marquee.

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que le vice-président JD Vance avait pris contact avec l’Iran pour aider le pays à obtenir des fournitures médicales, après que des médias américains eurent rapporté que M. Vance avait écrit au plus haut responsable de la sécurité de Téhéran afin de relancer les pourparlers de paix.

L’Iran a bien reçu une lettre de la part de M. Vance, mais n’y a pas encore répondu, a rapporté l’agence de presse semi-officielle Tasnim, ajoutant que Téhéran souhaitait que les États-Unis respectent ses conditions et que "toute position contredisant ce cadre est inacceptable".

Par ailleurs, les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré que trois pétroliers avaient heurté des mines marines, explosé et pris feu alors qu’ils tentaient d’emprunter une route non autorisée au sud du détroit d’Ormuz.

Dans un contexte de tensions sécuritaires dans la région, ExxonMobil XOM.N et Chevron CVX.N ont annulé les projets de déplacement de leurs dirigeants vers le plus grand salon pétrolier des Émirats arabes unis prévu la semaine prochaine, ont indiqué à Reuters deux sources proches du dossier.