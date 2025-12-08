 Aller au contenu principal
Le prix du cuivre sur un record
information fournie par AOF 08/12/2025 à 16:27

(AOF) - Lundi, le prix de la tonne métrique de cuivre a touché un nouveau plus haut historique pour atteindre les 11 645 dollars. À partir de la fin du mois de novembre, le prix de ce métal utilisé dans de nombreuses applications (électricité, réseaux, bâtiment, électronique, transport…) a été soutenu par la baisse du dollar. Depuis qu’il est quasiment acquis que la Réserve fédérale américaine baissera ses taux mercredi soir à l’issue de son comité de politique monétaire, le dollar s’est logiquement affaibli par rapport aux autres devises.

L'euro s'affiche par exemple au plus haut depuis la fin du mois d'octobre par rapport au billet vert. Le prix des métaux étant libellé en dollars, ceux qui achètent avec d'autres devises profitent de ce repli, ce qui soutient logiquement les cours du cuivre.

Pour MUFG, les cours profitent également de tensions sur l'offre et de demande de stockage aux Etats-Unis. Les analystes de la banque japonaise estiment que la hausse de 30% du prix du cuivre depuis le début de l'année est due à une demande structurelle forte liée à l'électrification et à la transition énergétique.

Toujours selon MUFG, le rallye haussier s'est intensifié face " aux inquiétudes selon lesquelles d'importants volumes de cuivre seraient détournés vers les Etats-Unis en amont de possibles droits de douanes à l'importation l'an prochain, ce qui assèche les stocks ailleurs et fait grimper les primes sur les principaux marchés ".

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
11 645,00 USD LME +1,51%
