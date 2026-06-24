Le prix des puces d'IA interdites de Nvidia double sur le marché noir chinois, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le prix des puces d'IA « NVDA.O » de Nvidia a plus que doublé sur le marché noir chinois, a rapporté mardi le Financial Times, citant plusieurs négociants chinois spécialisés dans les puces électroniques.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.