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Le prix des puces d'IA interdites de Nvidia double sur le marché noir chinois, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 02:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le prix des puces d'IA « NVDA.O » de Nvidia a plus que doublé sur le marché noir chinois, a rapporté mardi le Financial Times, citant plusieurs négociants chinois spécialisés dans les puces électroniques.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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