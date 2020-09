Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le prix de rachat des activités rail de Bombardier par Alstom revu à la baisse Reuters • 16/09/2020 à 17:12









LE PRIX DE RACHAT DES ACTIVITÉS RAIL DE BOMBARDIER PAR ALSTOM REVU À LA BAISSE (Reuters) - Un accord définitif sur le rachat par Alstom de la division ferroviaire de Bombardier a été conclu avec un prix revu à la baisse de 300 millions d'euros. La transaction devrait être achevée au premier trimestre 2021, ont annoncé mercredi le groupe canadien et francais. "(En) excluant toute révision additionnelle à la baisse liée au mécanisme d'ajustement de la position de trésorerie nette, la fourchette de prix pour l'acquisition de 100% des actions de Bombardier Transport sera de 5,5 milliards à 5,9 milliards d'euros", écrit Alstom dans un communiqué. Alstom avait annoncé le mois dernier qu'il tiendrait compte des "évolutions négatives et non prévues" apparues dans les derniers résultats financiers de Bombardier. Les deux groupes ont obtenu en juillet un feu vert conditionnel de la Commission européenne à leur opération qui doit faire d'Alstom le numéro deux mondial du secteur derrière le chinois CRC. L'action Alstom, tombée dans le rouge avec le reste du marché parisien, est repassée dans le vert juste après la publication du communiqué présentant les nouvelles modalités du projet et à 16h45, elle gagnait 0,5%. (Jean-Philippe Lefief et Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

