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Le prix de l'OPR sur les actions Gaumont rehaussé
information fournie par Zonebourse 13/07/2026 à 08:07

Ciné Par et Gaumont annoncent que les associés de Ciné Par ont décidé de rehausser le prix de l'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Gaumont, initiée par Ciné Par, agissant de concert avec le groupe familial Seydoux, à 100 EUR par action, dans un sens favorable aux actionnaires minoritaires.

Dans ce contexte, un projet de note d'information modifié sera déposé par le concert auprès de l'AMF dans les prochains jours. Il est rappelé que le projet d'OPR visant les actions Gaumont avait initialement été déposé le 13 avril dernier au prix de 90 EUR par action.

Dans son projet d'OPR, l'initiateur précisait ne pas avoir l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire sur les actions Gaumont à l'issue de l'offre publique de retrait, ni de demander la radiation des actions de la société, même dans le cas où les conditions seraient réunies.

En mars dernier, la Cour d'appel de Paris avait confirmé une décision de l'AMF rendue le 10 octobre 2025, imposant à Ciné Par et au groupe familial Seydoux le dépôt, sous six mois, d'une OPR visant les actions Gaumont, sur demande déposée conjointement par certains actionnaires minoritaires.

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