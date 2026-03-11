Le prix de l'essence dépasse les 3,50 dollars le gallon à la pompe aux États-Unis, alors que la guerre avec l'Iran fait rage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le prix de détail moyen national de l'essence a dépassé 3,50 dollars le gallon cette semaine pour atteindre son niveau le plus élevé depuis mai 2024, selon les données des services de suivi des prix AAA et GasBuddy, alors que la guerre israélo-américaine avec l'Iran alimente les préoccupations en matière d'approvisionnement.

Les perturbations des exportations de pétrole du Moyen-Orient par le détroit d'Ormuz ont provoqué une flambée des prix des carburants dans le monde entier qui menace de peser sur les portefeuilles des consommateurs et de faire dérailler l'activité économique mondiale. Cela pourrait constituer le plus grand risque pour le président américain Donald Trump et son parti républicain lors des élections de mi-mandat en novembre, d'autant plus que l'un des principaux moteurs de la réélection de M. Trump en 2024 était son engagement à réduire les coûts de l'énergie.

"Les ondes de choc géopolitiques ne mettent pas des mois à toucher votre portefeuille. Elles prennent quelques jours", a déclaré William Stern, directeur général de Cardiff, un prêteur aux petites entreprises basé aux États-Unis. "Vous ressentez la pression à la seconde où vous faites le plein de votre voiture pour emmener les enfants à l'entraînement."

Le prix moyen de l'essence au détail aux États-Unis a augmenté de près de 60 cents depuis la décision de M. Trump de se joindre à Israël pour attaquer l'Iran, le 28 février, et s'élevait à 3,58 dollars le gallon mercredi.

Cette augmentation de 20 % en l'espace de 11 jours seulement est comparable à la hausse des prix à la pompe observée à la même époque il y a quatre ans, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce qui constitue une augmentation exceptionnellement rapide. D'autres hausses sont à prévoir dans les jours à venir, car d'autres navires ont été touchés dans le détroit d'Ormuz mercredi et les États-Unis passent à la vente d'essence d'été, qui brûle plus proprement, mais dont la production est plus coûteuse.

Les prix de l'essence au comptant et en gros enregistraient des augmentations à deux chiffres mercredi, a déclaré Denton Cinquegrana, analyste en chef du pétrole au Oil Price Information Service (Service d'information sur les prix du pétrole).

Les changements de prix de gros sont généralement répercutés à la pompe le jour suivant.

Les prix du pétrole brut LCOc1 CLc1 , la composante la plus importante du coût du carburant, étaient également en hausse mercredi malgré une proposition de l'Agence internationale de l'énergie basée à Paris de libérer un record de 400 millions de barils de pétrole des stocks stratégiques.

L'annonce de l'AIE sur le déblocage a soulevé plus de questions que de réponses car le groupe n'a pas annoncé qui débloquerait quelle quantité de pétrole et quand, a déclaré M. Cinquegrana.