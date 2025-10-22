Le principal investisseur de Staar Surgical demande la tenue d'une assemblée des actionnaires pour révoquer les administrateurs

Le principal investisseur de Staar Surgical STAA.O , Broadwood Partners, envisage de convoquer une assemblée générale des actionnaires pour révoquer plusieurs administrateurs, a-t-on appris mercredi, sur fond de tensions liées au projet de rachat par la société suisse de soins ophtalmologiques Alcon ALCC.S .

La société d'investissement Broadwood détient une participation de 27,5 % et s'est activement opposée à l'acquisition d'Alcon , affirmant que l'offre ne reflétait pas les récentes améliorations financières de Staar et que le conseil d'administration n'avait pas pleinement évalué les options alternatives.

"Il est clair pour nous que le conseil d'administration n'a plus la confiance des actionnaires et que de nouveaux administrateurs sont nécessaires pour gérer correctement la société et restaurer la confiance des actionnaires", a déclaré Neal Bradsher, fondateur et président de Broadwood.

L'assemblée extraordinaire des actionnaires visant à révoquer certains administrateurs est prévue pour jeudi, date à laquelle les investisseurs se prononceront également sur l'opération proposée.

Staar n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Au moins deux autres investisseurs, Yunqi Capital et Defender Capital, qui détiennent ensemble 6,5 % des parts, se sont également opposés à la proposition, ce qui porte l'opposition à près de 34 % des actions en circulation.

Au début du mois, la société de conseil en vote par procuration Institutional Shareholder Services a recommandé aux investisseurs de Staar de rejeter l'offre, en citant l'opposition du principal actionnaire et "diverses lacunes, déconnexions et incertitudes" liées à l'opération.

Alcon a déclaré début août que les conseils d'administration des deux sociétés avaient approuvé son offre de 28 dollars par action Staar, ce qui valorise l'entreprise à 1,5 milliard de dollars.

Staar, qui produit et commercialise des lentilles implantables pour l'œil, a dû faire face à une baisse de ses revenus et à un effondrement de ses ventes en Chine.