Banque: le bénéfice de NatWest bondit au troisième trimestre, porté par les prêts

( AFP / BEN STANSALL )

La banque britannique NatWest a annoncé vendredi un bond de plus de 36% de son bénéfice net au troisième trimestre, à 1,6 milliard de livres (1,8 milliard d'euros), des résultats meilleurs qu'attendus portés notamment par une augmentation des prêts.

Le groupe, qui améliore ses prévisions de revenus sur l'année, a bénéficié au cours de cette période d'une "croissance continue des prêts et de dépôts stables", a résumé dans un communiqué son directeur général Paul Thwaite, évoquant une "performance solide".

La banque a vu au troisième trimestre ses prêts nets aux clients, hors certains éléments comptables, "augmenter de 4,4 milliards de livres" (5 milliards d'euros), pour "répondre aux besoins des clients tout en déployant des capitaux là où les rendements étaient attractifs", détaille-t-elle.

Son produit net bancaire (soit l'ensemble de ses revenus) a progressé de presque 16% sur la période, à 4,3 milliards de livres.

"Les revenus ont augmenté, les coûts ont diminué et même les dépréciations de prêts ont été meilleures que prévu" résume Matt Britzman, analyste chez Hargreaves Lansdown, notant aussi que "les marges nettes d'intérêt – un indicateur clé du rendement des banques sur les prêts – ont bien résisté".

Les investisseurs applaudissent: le titre de Natwest à la Bourse de Londres progressait de 3,70% à 565,80 pence vers 08H00 GMT.

NatWest (ex-Royal Bank of Scotland), nationalisée à grands frais par le gouvernement pendant la crise financière de 2008, avait tourné au deuxième trimestre la page de cet épisode avec la vente par l'exécutif en mai de ses dernières parts.

"Aux yeux des investisseurs, NatWest est dans une situation idéale. Le carcan gouvernemental a disparu, le groupe dispose de liquidités colossales et des acquisitions pour stimuler sa croissance semblent probables", affirme Richard Hunter, analyste chez interactive investor.