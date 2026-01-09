Le principal investisseur de BlueScope rejette une offre de fusion et d'acquisition de 9 milliards de dollars pour l'entreprise, qu'il qualifie de sous-évaluée

(Ajoute SGH a refusé de commenter, au paragraphe 6) par Scott Murdoch

Le principal investisseur de BlueScope Steel BSL.AX , AustralianSuper, a déclaré vendredi qu'une offre de rachat de 9 milliards de dollars de SGH SGH.AX et de la société américaine Steel Dynamics STLD.O sous-évaluait l'aciérie et qu'il soutenait la décision de l'entreprise de rejeter l'offre.

Le fonds de pension détient 13,52 % de BlueScope, après avoir annoncé jeudi que sa participation était passée de 12,5 %.

BlueScope a rejeté mercredi l'offre de SGH et Steel Dynamics de A$30 par action, déclarant qu'elle sous-évaluait de manière très significative l'entreprise et accusant les acquéreurs d'essayer d'acheter BlueScope "au rabais".

"Nous soutenons la décision du conseil d'administration de BlueScope de rejeter l'offre et de rester concentré sur l'exécution de la stratégie de l'entreprise sans distraction", a déclaré un porte-parole d'AustralianSuper.

"L'offre actuelle pour BlueScope ne reflète pas ce que nous pensons être la valeur sous-jacente de l'entreprise. Sur la base de notre évaluation actuelle, nous ne soutiendrions qu'une transaction matériellement plus élevée que le prix de 30 dollars australiens par action actuellement proposé."

SGH a refusé de commenter et BlueScope n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la déclaration d'AustralianSuper.

Les fonds de pension australiens jouent un rôle de plus en plus actif dans les rachats d'entreprises, AustralianSuper ayant fait capoter l'offre de 10,6 milliards de dollars de Brookfield pour Origin Energy ORG.AX . Le fonds de pension, qui est le plus important d'Australie, a déclaré à l'époque que l'offre sous-évaluait Origin.