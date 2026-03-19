Le principal distributeur IKEA supprime 800 emplois de bureau

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* Les licenciements devraient concerner 800 postes basés dans les bureaux au niveau du groupe

* Le directeur général d'Ingka met l'accent sur la rapidité et la réduction de la complexité

* L'unité suédoise d'IKEA va également supprimer des postes, suite à la réorganisation de l'unité norvégienne d'IKEA

* IKEA teste de nouveaux magasins avec un format d'ouverture plus rapide

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 2 et 8, et de détails sur les licenciements spécifiques à chaque pays au paragraphe 11) par Greta Rosen Fondahn

Le propriétaire de la plupart des magasins IKEA dans le monde a déclaré jeudi qu'il réduirait une partie de sa main-d'œuvre basée dans les bureaux, avec 800 postes probablement affectés, dans un effort de rationalisation de l'organisation.

Le directeur général d'Ingka, Juvencio Maeztu, qui a pris la direction de en novembre, a déclaré qu'une organisation allégée au sommet permettrait une prise de décision plus rapide, avec plus de "responsabilité pour la ligne de front".

Cela permettrait également de réduire les coûts d'Ingka, ce qui aiderait le distributeur à se développer et à baisser les prix pour les clients, a-t-il déclaré.

Les ventes d'IKEA ont chuté au cours des deux dernières années, ce que le distributeur a attribué à sa volonté de réduire les prix pour tenter d'accroître sa part de marché et le volume des ventes.

"Le monde dans lequel nous vivons, qu'il s'agisse du monde ou du secteur de la vente au détail, exige plus de rapidité et d'agilité que jamais auparavant. Nous devons donc réduire la complexité", a déclaré M. Maeztu.

"Nous nous concentrons davantage sur la ligne de front. Ce faisant, il est possible de prendre les bonnes décisions, et ce plus rapidement."

Ingka a indiqué que les suppressions de postes auraient un impact sur les emplois de bureau dans l'ensemble du groupe, principalement en Suède et au siège social aux Pays-Bas, mais n'a pas précisé les fonctions exactes qui seraient supprimées.

IKEA rejoint d'autres détaillants en supprimant des emplois cette année, alors que la faible croissance économique réduit les dépenses de consommation. Nike a supprimé 775 emplois aux États-Unis, tandis que Home Depot a annoncé 800 suppressions d'emplois en janvier.

NÉCESSITÉ D'ÊTRE AGILE

Ingka emploie environ 166 000 personnes dans le monde. Elle est divisée en trois secteurs d'activité: IKEA Retail, Ingka Centres, qui s'occupe des centres commerciaux, et Ingka Investments, qui s'occupe des investissements.

Interrogé sur les troubles géopolitiques actuels et la hausse des prix du pétrole, M. Maeztu a déclaré qu'ils n'affectaient pas Ingka à court terme, mais qu'ils constituaient un "rappel" de la nécessité pour IKEA d'être "agile pour surmonter les perturbations".

IKEA Suède, la filiale suédoise de vente au détail d'Ingka, a déclaré séparément mercredi qu'elle supprimait également des emplois, ce qui pourrait avoir une incidence sur 145 postes supplémentaires. En février, IKEA Norvège a annoncé la suppression de 50 à 60 postes au sein de son siège social.

IKEA, surtout connu pour ses magasins-entrepôts bleus situés en dehors des villes, se recentre sur des magasins plus urbains et suburbains, et Ingka a déclaré qu'il prévoyait 20 ouvertures de ce type d'ici à septembre.