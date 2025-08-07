Le principal actionnaire de Core Scientific votera contre la vente à CoreWeave

Two Seas Capital, le principal actionnaire de Core Scientific CORZ.O , a publié une lettre ouverte jeudi pour annoncer qu'il votera contre le projet de vente de la société à CoreWeave CRWV.O .