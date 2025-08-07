 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le principal actionnaire de Core Scientific votera contre la vente à CoreWeave
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 19:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Two Seas Capital, le principal actionnaire de Core Scientific CORZ.O , a publié une lettre ouverte jeudi pour annoncer qu'il votera contre le projet de vente de la société à CoreWeave CRWV.O .

Valeurs associées

CORE SCIENTIFIC
14,1700 USD NASDAQ +0,43%
COREWEAVE
117,8800 USD NASDAQ +6,93%
