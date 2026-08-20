Le prince Harry et Meghan s'apprêtent à revenir en Grande-Bretagne, selon les médias

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 9 et 12; détails sur les projets hollywoodiens et commentaires d'analystes aux paragraphes 16 à 20)

* Archie et Lilibet iront à l'école en Grande-Bretagne

* Les relations entre Harry et William restent tendues

* Le roi Charles a rencontré Harry le mois dernier

par Michael Holden et Lisa Richwine

Le prince Harry et son épouse Meghan prévoient de revenir s’installer en Grande-Bretagne ce mois-ci, six ans après avoir renoncé à leurs fonctions royales et s’être installés aux États-Unis, ont rapporté mercredi plusieurs médias.

Le duc et la duchesse de Sussex déménagent avec le prince Archie, 7 ans, et la princesse Lilibet, 5 ans, de Californie au Royaume-Uni pour une longue période, et les enfants y commenceront l'école en septembre, ont rapporté le magazine People et le journal britannique The Telegraph.

Ni le porte-parole de Harry ni le palais de Buckingham n’ont fait de commentaire. Toutefois, une source proche du couple a confirmé l’exactitude de ces informations.

Selon The Telegraph, le couple ne vivra pas dans une résidence royale. Ils resteront des membres de la famille royale sans fonctions officielles, comme convenu avec la défunte reine Élisabeth lorsqu’ils ont quitté leurs fonctions en mars 2020.

Harry a épousé Meghan Markle lors d'une cérémonie au château de Windsor en 2018, et l'on espérait que son union avec l'ancienne actrice, dont la mère est noire, redynamiserait cette institution historique.

Mais il n’a pas fallu longtemps pour que des fissures apparaissent dans leurs relations avec le reste de la famille royale. Deux ans plus tard, en mars 2020, ils ont annoncé qu’ils se retireraient de leurs fonctions officielles et s’installeraient aux États-Unis. Ils se sont installés dans la riche enclave balnéaire de Montecito, près de Santa Barbara, en Californie. Selon les médias, le prix d’achat de leur maison de 16 chambres, en 2020, s’élevait à 14,7 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars.

Au cours des années suivantes, Harry, aujourd’hui âgé de 41 ans, et Meghan, 45 ans, ont critiqué à plusieurs reprises la famille royale et la monarchie lors d’interviews télévisées, dans une série documentaire de Netflix NFLX.O et, surtout, dans les mémoires de Harry, « Spare ». Lors d’une interview accordée en 2021 à Oprah Winfrey, Meghan a déclaré qu’un membre de la famille, dont elle n’a pas révélé le nom, avait demandé à quel point la peau de leur fils Archie serait foncée . Le prince William, héritier du trône et frère aîné de Harry, a réagi en niant que la famille royale britannique fût raciste.

Harry a tenu des propos particulièrement acerbes à l’égard de son père, le roi Charles, et du prince William, ce qui a entraîné une rupture totale de leurs relations.

Harry était également en colère contre le gouvernement britannique qui avait modifié ses dispositifs de sécurité et a déclaré que l’absence de protection policière automatique l’empêchait d’amener ses enfants en Grande-Bretagne.

DES RELATIONS FAMILIALES TENDUES Mais les relations avec le roi semblaient s'améliorer en septembre, et le père et le fils se sont brièvement rencontrés pour la première fois depuis 20 mois. Charles a reçu un diagnostic de cancer d'un type non précisé en 2024. Il a annoncé à la télévision en décembre dernier qu'il avait « exceptionnellement bien » réagi au traitement et que les médecins réduisaient ses traitements.

Le mois dernier, Harry, Meghan et leurs enfants se sont rendus en Grande-Bretagne, et Charles a revu ses petits-enfants pour la première fois depuis 2022. Cependant, bien que le roi se soit réjoui de pouvoir passer plus de temps avec les Sussex, les informations indiquent qu ’il n’a pris connaissance que dimanche des projets du couple de revenir en Grande-Bretagne.

Même si les relations entre Harry et le roi se sont peut-être améliorées, ce dernier est encore à peine en bons termes avec son frère. Harry et Meghan se sont lancés dans plusieurs projets médiatiques depuis leur domicile situé juste au nord d’Hollywood, signant des contrats de plusieurs millions de dollars avec Spotify SPOT.N pour une série de podcasts et avec Netflix pour des programmes, notamment une émission sur l’art de vivre animée par Meghan, ancienne actrice. Ces projets ont connu des résultats mitigés. Le livre révélateur de Harry a été un best-seller, mais leur contrat de podcast a pris fin et l’émission de Meghan sur Netflix n’a pas été renouvelée pour une troisième saison. "Je pense qu’ils n’ont pas atteint le statut de superstar qu’ils souhaitaient", a déclaré Dominic Patten, rédacteur en chef du site hollywoodien Deadline.com.

Ils ont toutefois réussi à maintenir l’intérêt du public pour leur histoire dans un milieu où les célébrités de renom ne manquent pas, a ajouté M. Patten. "Lui et Meghan ont entretenu cette flamme", a déclaré M. Patten. "Si l’on considère la rapidité avec laquelle les carrières hollywoodiennes peuvent s’éteindre, à ce niveau-là, selon ce critère, ils ont réussi."