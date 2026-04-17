Le prince Harry et Meghan rencontrent des survivants de la fusillade de Bondi Beach le dernier jour de leur voyage en Australie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Alasdair Pal

Le prince Harry et son épouse Meghan, duchesse de Sussex, ont rencontré vendredi des survivants de la fusillade de Bondi Beach qui a fait 15 morts en décembre, au dernier jour de leur visite en Australie.

Un père et son fils qui, selon la police, auraient été inspirés par l'État islamique, auraient ouvert le feu lors d'un festival juif sur la plage emblématique de Sydney l'année dernière, lors de la pire fusillade de masse en Australie depuis des décennies.

Le duc et la duchesse de Sussex se sont entretenus avec plusieurs survivants, dont Elon Zizer, 40 ans, qui a survécu après avoir reçu de nombreuses balles alors qu'il protégeait ses enfants.

"C'est un honneur de rencontrer le duc et la duchesse. C'est très beau qu'ils soient venus et qu'ils aient fait l'effort de nous rencontrer", a-t-il déclaré.

"C'est très spécial - nous nous sentons écoutés."

Les Sussex ont également rencontré les secouristes qui ont répondu à l'attaque, ainsi que des représentants du musée juif de Sydney, qui inaugure une exposition sur les attentats.

Le couple s'est retiré de la famille royale britannique en tant que membre actif et a déménagé aux États-Unis en 2020, citant le désir d'être financièrement indépendant et d'échapper à ce qu'ils qualifient d'intrusion des médias dans leur vie privée.

Ils ont visité l'Australie pour la dernière fois en 2018, alors qu'ils étaient encore membres de la famille royale, et ont annoncé la première grossesse de Meghan quelques heures après leur arrivée à Sydney.

ACCUEIL MITIGÉ

Le voyage a divisé l'opinion publique en Australie, où le roi Charles de Grande-Bretagne est le chef d'État, bien qu'une minorité importante soit favorable à la transformation en république.

Harry et Meghan ont reçu un accueil chaleureux lors d'événements organisés à Sydney, Canberra et Melbourne au cours de leur visite de quatre jours, mais d'autres se sont interrogés sur les raisons de ce voyage, que les médias locaux ont qualifié de "tournée pseudo-royale".

Contrairement à leur précédente visite, les Sussex entreprennent également ce que leur bureau appelle des "réunions privées et des projets spéciaux" pendant leur séjour en Australie.

Alors que Harry a rencontré des vétérans militaires mercredi, Meghan a filmé un épisode de l'émission culinaire MasterChef Australia, où elle était juge invitée.

Elle sera également la tête d'affiche d'une retraite de bien-être de luxe à Sydney vendredi soir. Les billets pour cet événement, qui comprend du yoga, de la manifestation et de la guérison par le son, sont vendus à partir de 2 699 dollars australiens (soit 1 912 dollars américains) par personne.