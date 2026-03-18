Le prêteur fintech SoFi conteste le rapport du vendeur à découvert Muddy Waters et envisage une action en justice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec la réponse de Muddy Waters au point 4)

Le prêteur fintech californien SoFi Technologies SOFI.O a déclaré mardi qu'il pourrait envisager une action en justice contre le vendeur à découvert Muddy Waters Research, qualifiant son rapport de "factuellement inexact et trompeur".

* Plus tôt dans la journée de mardi, Muddy Waters a révélé une position courte sur SoFi, affirmant que la société "semble avoir une erreur matérielle d'au moins 312 millions de dollars de dettes non comptabilisées. Si nous avons raison, cela soulève la possibilité qu'il y ait des inexactitudes plus importantes que nous n'avons pas détectées".

* Au cours des heures de transactions, les actions de la société ont chuté de 6,5 %, à 16,48 dollars, à la suite de la publication du rapport.

* "Nous avons examiné le rapport complet et pensons qu'il est conçu pour tromper les investisseurs. SoFi maintient une grande confiance dans l'intégrité de ses rapports financiers", a déclaré la fintech.

* Muddy Waters a déclaré dans un communiqué envoyé par courriel: "Muddy Waters a été poursuivi en justice un certain nombre de fois. Nous sommes invaincus."