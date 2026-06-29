Le prestataire de soins suédois Ambea fait une offre recommandée de 304 millions de dollars pour Humana

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Le prestataire de soins suédois Ambea

AMBEA.ST a annoncé lundi avoir lancé une offre publique d'achat recommandée sur son homologue Humana HUMAN.ST , valorisant la société à environ 2,96 milliards de couronnes suédoises (soit 304,13 millions de dollars).

* Ambea propose aux actionnaires d’Humana 20 couronnes suédoises en espèces, 0,305 action Ambea et un droit de valeur conditionnelle pour chaque action Humana.

* La partie de l’offre en espèces et en actions correspond à 62,30 couronnes suédoises par action Humana, soit une prime de 26,8 % par rapport au cours de clôture de l’action Humana le 26 juin.

* Cette opération renforcerait la position d’Ambea sur le marché nordique des soins, où le vieillissement de la population et la complexité croissante des besoins en matière de soins génèrent une demande structurelle.

* Le conseil d’administration d’Humana a recommandé à l’unanimité aux actionnaires d’accepter l’offre, tandis que les détenteurs d’environ 41,9 % des actions d’Humana se sont engagés à l’accepter.

* Le droit de valeur conditionnelle pourrait rapporter jusqu’à 4,36 SEK par action Humana, en fonction de l’issue de l’appel interjeté par Humana dans le cadre d’une action en dommages-intérêts contre l’État suédois concernant la révocation de sa licence d’assistance personnelle.

* Ambea a indiqué qu’elle prévoyait de céder l’activité “Personal Assistance Sweden” d’Humana une fois l’offre finalisée.

($1 = 9,7326 couronnes suédoises)