Le prestataire de services pétroliers SLB affiche un bénéfice en baisse au premier trimestre

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SLB SLB.N a annoncé vendredi une baisse de son bénéfice au premier trimestre, les perturbations liées à la guerre en Iran ayant pesé sur la demande de services pétroliers dans une région clé de production pétrolière.

La société basée à Houston a déclaré que son bénéfice net s'élevait à 752 millions de dollars, soit 50 cents par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 797 millions de dollars, soit 58 cents par action, un an plus tôt.