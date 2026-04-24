 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le prestataire de services pétroliers SLB affiche un bénéfice en baisse au premier trimestre
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 12:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SLB SLB.N a annoncé vendredi une baisse de son bénéfice au premier trimestre, les perturbations liées à la guerre en Iran ayant pesé sur la demande de services pétroliers dans une région clé de production pétrolière.

La société basée à Houston a déclaré que son bénéfice net s'élevait à 752 millions de dollars, soit 50 cents par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 797 millions de dollars, soit 58 cents par action, un an plus tôt.

Valeurs associées

Gaz naturel
2,61 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
104,41 USD Ice Europ -1,51%
Pétrole WTI
94,58 USD Ice Europ -2,14%
SLB
54,770 USD NYSE +0,72%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank