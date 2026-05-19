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Le prestataire de services d'hélicoptères OHI recrute l'ancien directeur financier d'Azul alors qu'il se prépare à entrer en bourse
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 10:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gabriel Araujo

Le prestataire de services d'hélicoptères OHI a recruté Alex Malfitani, ancien directeur financier de la compagnie aérienne brésilienne Azul AZUL3.SA , au poste de directeur financier, a-t-il annoncé mardi, alors qu'il se prépare à une éventuelle introduction en bourse (IPO).

* OHI fournit des services énergétiques offshore à de grandes compagnies pétrolières et gazières telles que Petrobras

PETR3.SA et Exxon Mobil XOM.N .

* Le Brésil est le plus grand marché d'OHI.

* Malfitani remplacera Ivan Coyard, qui occupait le poste de directeur financier depuis cinq ans.

* Le directeur général Jeremy Akel a indiqué lors d'un entretien avec Reuters qu'OHI se préparait à une introduction en bourse aux États-Unis.

* La société pourrait entrer en bourse dès cette année « si tout se passe comme prévu », a-t-il déclaré, bien qu'aucun calendrier ne soit encore fixé.

* OHI a connu une expansion rapide, son chiffre d'affaires ayant presque quintuplé au cours des six dernières années, a déclaré Akel.

* « Nous avons l'ambition de devenir une entreprise d'un milliard de dollars au cours des trois prochaines années », a-t-il ajouté.

* Akel a déclaré que l'expérience de Malfitani sur les marchés financiers et dans les entreprises cotées aiderait OHI à se développer et à se préparer à son introduction en bourse.

* OHI mise sur un intérêt accru des investisseurs pour le secteur de l'énergie dans le contexte de la guerre opposant les États-Unis et Israël à l'Iran, qui a exacerbé les inquiétudes concernant la sécurité de l'approvisionnement en pétrole et renforcé l'attrait du Brésil en tant que destination à moindre risque pour les capitaux.

* La hausse des prix mondiaux du pétrole représente davantage une opportunité qu’un risque pour l’entreprise, a déclaré Akel, car le carburant d’OHI est généralement payé par ses clients.

* OHI est soutenue par la société de capital-investissement Stirling Square.

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