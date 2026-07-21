Le prestataire britannique Mitie accepte une offre de rachat de 4,2 milliards de dollars émanant d'un concurrent soutenu par un fonds d'investissement privé ; son cours bondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* OCS versera 218,5 pence en espèces, plus un dividende de 3,1 pence par action Mitie

* L'offre représente une prime de 46,8 % par rapport au cours de clôture de Mitie lundi

* L'action Mitie a bondi de plus de 40 % mardi

(Ajout d'un graphique et d'informations contextuelles, ainsi que du commentaire d'un analyste aux paragraphes 4 et 5) par Raechel Thankam Job

Le prestataire britannique de services externalisés OCS Group International va racheter son concurrent coté en bourse Mitie MTO.L pour 3,1 milliards de livres sterling (soit 4,17 milliards de dollars), ont annoncé mardi les deux sociétés, donnant ainsi naissance à une entreprise de gestion des installations bien placée pour tirer parti de la demande en plein essor de services d’infrastructure basés sur l’IA.

OCS versera 218,5 pence par action Mitie en espèces, auxquels s’ajoutera un dividende de 3,1 pence par action. L’offre totale de 221,6 pence par action représente une prime de 46,8 % par rapport au cours de clôture de l’action Mitie lundi.

L'action Mitie a bondi de plus de 40 % en début de séance pour atteindre un plus haut historique à 214 pence, mais reste toutefois en dessous du prix de l'offre.

Joe Brent, analyste chez Panmure Liberum, a déclaré que l'opération avait de fortes chances d'aboutir, avec un faible risque d'offre concurrente, ce qui reflète l'attrait du secteur pour les acheteurs.

"Il y a clairement un avantage d’échelle, et les données prennent de plus en plus d’importance", a-t-il déclaré.

OCS est présente au Royaume-Uni, en Europe, dans la région Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, où elle opère dans les secteurs des services aux entreprises, de la santé, des technologies et des services financiers. Depuis 2022, elle appartient à la société d’investissement privée américaine Clayton, Dubilier & Rice.

Sous la direction de son directeur général, Phil Bentley, Mitie a opéré un redressement de l’ensemble de ses activités depuis 2023. Elle compte parmi ses clients Microsoft MSFT.O et Google GOOGL.O et fournit des systèmes mécaniques, électriques, de refroidissement et de sécurité aux hyperscalers.

M. Bentley, qui avait prévu de prendre sa retraite d’ici mars 2027, restera au sein de l’entreprise jusqu’à la finalisation de la transaction, prévue au premier trimestre 2027, ont indiqué les deux sociétés.

Par ailleurs, Mitie a annoncé une hausse de 10 % de son chiffre d’affaires pour le trimestre clos le 30 juin, soutenue par l’obtention de nouveaux contrats, notamment des projets de centres de données et des services d’ingénierie au sein du pôle de recherche mondial d’AstraZeneca AZN.L .

Mitie a suspendu son programme de rachat d’actions de 100 millions de livres sterling à la lumière du projet d’acquisition par OCS.

Cette opération est la dernière d’une série de rachats d’entreprises qui ont entraîné une contraction de la Bourse de Londres, les sociétés de capital-investissement et les acheteurs étrangers ciblant des entreprises britanniques que de nombreux analystes jugent sous-évaluées.

(1 $ = 0,7439 £)