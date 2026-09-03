Le président ukrainien Zelensky affirme que des drones russes ont frappé une usine Coca-Cola près de Kyiv

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Des drones russes ont frappé et endommagé jeudi une usine Coca-Cola KO.N située à la périphérie de la capitale ukrainienne, Kyiv, a déclaré le président Volodimir Zelensky.

Selon les autorités, cette frappe, qui a eu lieu près de la ville de Brovary, à l'est de la capitale, n'a fait aucun blessé.

« Aujourd’hui, les Russes ont frappé une usine Coca-Cola avec leur drone. Coca-Cola est un tel ennemi qu’ils l’ont incendiée avec leurs Shaheds », a déclaré Zelensky dans son allocution vidéo du soir, faisant référence aux drones de conception iranienne.

« C'est un signal clair de la Russie à l'adresse des États-Unis. Les Russes ne peuvent ignorer qu'il s'agit d'une installation américaine. »

Des images de Reuters Télévision ont montré des pompiers arrivant sur les lieux et de la fumée s'élevant au-dessus de l'usine et des champs voisins.

Andy Hunder, président de la Chambre de commerce américaine en Ukraine, a indiqué que le personnel de l’usine n’avait pas été blessé.

« L’entreprise collabore avec les autorités compétentes pour évaluer la situation », a déclaré Hunder à Reuters. « Assurer la sécurité et le bien-être des personnes reste la priorité absolue. »