Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy affirme que Raytheon souhaite contribuer à la production d'intercepteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré jeudi que l'entreprise américaine d'aérospatiale et de défense Raytheon avait manifesté son intérêt pour une production conjointe de missiles intercepteurs Patriot, alors que Kyiv cherche à renforcer ses défenses aériennes face à l'escalade des attaques de missiles balistiques russes. "Je suis reconnaissant à cette entreprise d’être prête à faire passer notre partenariat à un niveau encore supérieur, dans le cadre duquel l’Ukraine coproduirait, en collaboration avec Raytheon, certains des moyens de défense aérienne les plus essentiels: les missiles intercepteurs Patriot", a écrit Zelenskiy sur X en anglais après avoir rencontré une délégation de cette entreprise détenue par RTX RTX.N .

L’Ukraine sollicite depuis longtemps l’aide de ses partenaires occidentaux pour constituer des stocks d’intercepteurs destinés à abattre les missiles balistiques russes et cherche à conclure un accord en vue d’obtenir une licence. Le président américain Donald Trump a déclaré lors du sommet de l’OTAN qui s’est tenu ce mois-ci en Turquie que Washington accorderait à l’Ukraine une licence pour fabriquer des missiles intercepteurs Patriot.

Zelenskiy a indiqué que les discussions avec la délégation de Raytheon, dirigée par le vice-président Joseph DeAntona, avaient également porté sur "d’autres domaines de partenariat concernant les équipements militaires non offensifs". Zelenskiy a rencontré mercredi à Kyiv l’ambassadeur américain auprès de l’OTAN , Matthew Whitaker, et les discussions ont porté sur les licences; il a déclaré souhaiter "une action plus rapide et un soutien accru" de la part des partenaires de Kyiv.