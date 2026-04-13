Le président Trump fait venir DoorDash à la Maison-Blanche pour vendre sa réduction d'impôts sur les pourboires

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Le président Donald Trump s'est fait livrer de la nourriture McDonald's dans le bureau ovale lundi afin de promouvoir sa réduction des taxes sur les pourboires, et a tendu au chauffeur ce qui semblait être un billet de 100 dollars lorsqu'on lui a demandé si le personnel de la Maison Blanche donnait de bons pourboires.

Vêtue d'un T-shirt rouge "DoorDash Grandma", Sharon Simmons, originaire de l'Arkansas, a frappé à la porte avec deux sacs de fast-food sous le regard des médias. M. Trump a répondu aux questions des journalistes sur divers sujets, entouré de Mme Simmons, qui a déclaré avoir économisé une somme d'argent substantielle après la suppression des taxes sur les pourboires en janvier. Le contrôle du Congrès étant en jeu lors des élections de mi-mandat en novembre, les collaborateurs de M. Trump ont entamé l'année en espérant se concentrer sur la promotion de la vigueur de l'économie américaine. La guerre américano-israélienne contre l'Iran a contrarié ces efforts, d'autant plus que la flambée des prix du pétrole a fait grimper les coûts du carburant, annulant les effets des réductions d'impôts sur les pourboires, les prestations de retraite de la sécurité sociale, la rémunération des heures supplémentaires, les intérêts des prêts automobiles et les impôts locaux et d'État qui faisaient partie de la législation de réduction des impôts soutenue par les Républicains l'année dernière.

En effet, le mois dernier, DoorDash et d'autres entreprises dont le modèle économique repose sur des livreurs indépendants ont pris des mesures pour tenter de faire face à la hausse du prix de l'essence.

Lorsqu'un journaliste a demandé à Mme Simmons si la Maison-Blanche savait donner des pourboires, elle a répondu: « Ummm, potentiellement. »

M. Trump a alors ajouté "attendez" en mettant la main à la poche et en lui tendant ce qui semblait être un billet de 100 dollars.

« Merci, vous me l'avez rappelé », a-t-il dit.

Interrogée plus tard sur Fox News, Mme Simmons a déclaré: « Il s'est bien occupé de moi. » Mais elle n'a pas révélé combien elle avait reçu: « Je ne parle pas d'argent. »

Mme Simmons a également repoussé avec diplomatie les questions de M. Trump devant les journalistes.

Ce dernier lui a posé la question suivante: « Pensez-vous que les hommes devraient jouer dans les sports féminins? » Ce à quoi elle a répondu: « Je n'ai pas vraiment d'opinion à ce sujet

... . Je suis ici pour parler de l'impôt sur les pourboires. »

Il lui a également demandé si elle avait voté pour lui. Avec un sourire, Mme Simmons a répondu: « Ummm, peut-être. »