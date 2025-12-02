Le président syrien et Chevron discutent de coopération dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière, selon l'agence de presse de l'État

(Ajoute des détails, contexte du paragraphe 2)

Le président syrien Ahmed al-Sharaa a rencontré des délégations de la compagnie pétrolière américaine Chevron et de la Syrian Petroleum Company pour discuter de la coopération dans les champs d'exploration de pétrole et de gaz sur les côtes syriennes, a déclaré mardi l'agence de presse de l'État syrien.

L'agence de presse d'État n'a pas fourni d'autres détails sur les discussions. Chevron n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Des représentants de la société qatarie UCC Holding ont également participé à la réunion, selon l'agence de presse nationale. Cette société a récemment pris la tête d'un consortium d'entreprises internationales qui a signé un protocole d'accord pour développer d'importants projets de production d'énergie avec un investissement étranger évalué à environ 7 milliards de dollars.

En raison de la destruction des infrastructures énergétiques au cours des 14 années de guerre civile, la Syrie ne produit aujourd'hui qu'une fraction de l'électricité dont elle a besoin, bien que l'approvisionnement en électricité se soit considérablement amélioré ces derniers mois grâce au gaz en provenance d'Azerbaïdjan et du Qatar.

Damas s'est récemment engagé à augmenter l'approvisionnement en électricité.

On estime que la production nationale de gaz naturel de la Syrie est tombée à 3 milliards de mètres cubes en 2023, contre 8,7 milliards de mètres cubes en 2011, en raison de la guerre.