Le président sud-coréen Lee souhaite ouvrir une nouvelle ère de l'IA en collaboration avec des entreprises technologiques mondiales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président sud-coréen Lee Jae Myung a organisé vendredi à San Francisco un sommet sur l'IA, réunissant les dirigeants de Nvidia, OpenAI, Anthropic et Broadcom ainsi que des personnalités éminentes du monde des affaires sud-coréen, afin d'accélérer les efforts déployés par Séoul pour faire du pays une puissance mondiale en matière d'IA.
Dans son discours d’ouverture, Lee a déclaré que la Corée du Sud ouvrira la voie à une nouvelle ère de l’IA en partenariat avec des entreprises technologiques mondiales.
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