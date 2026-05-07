Le président serbe rejette l'offre d'une entreprise locale visant à racheter la compagnie pétrolière NIS

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La Serbie ne permettra pas à une société locale récemment créée d'acquérir une participation majoritaire dans la compagnie pétrolière NIS, détenue par des intérêts russes, car celle-ci ne dispose pas de l'expertise nécessaire, a déclaré jeudi le président Aleksandar Vucic. Une société dénommée KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC (Senator) — fondée en août dernier et dirigée par un homme d'affaires local, Ranko Mimovic — a déclaré mercredi avoir proposé d'acheter une participation de 51,16 % dans NIS à la société russe Gazprom Neft SIBN.MM et à Gazprom GAZP.MM pour 2 milliards d'euros (2,35 milliards de dollars).

Cette offre constituerait un défi pour la société hongroise MOL MOLB.BU , qui négocie actuellement l'acquisition d'une participation majoritaire dans NIS, condition essentielle pour que les États-Unis lèvent les sanctions contre cette entreprise qui exploite la seule raffinerie de pétrole de Serbie.

“Il (Mimovic) n’a jamais eu affaire au traitement du pétrole brut de sa vie, et maintenant il va l’acheter (NIS)... La Serbie ne le permettra pas”, a déclaré Vucic aux journalistes à Belgrade.

Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain a imposé des sanctions à NIS en octobre dernier, dans le cadre de mesures plus larges contre la Russie en raison de sa guerre en Ukraine , et a exigé la cession des parts détenues par les entreprises russes.

Dans un communiqué publié mercredi, Gazprom Neft a déclaré qu'elle se préparait activement à vendre sa participation dans NIS à MOL et qu'elle ne négociait avec personne d'autre.

Gazprom détient une participation de 11,3 % dans NIS, tandis que Gazprom Neft en détient 44,9 %. Le gouvernement serbe détient 29,9 %, le reste étant détenu par des petits actionnaires et des employés.

(1 $ = 0,8503 euros)

(1 $ = 99,6300 dinars serbes)