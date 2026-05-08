Indonésie: trois randonneurs morts après l'éruption d'un volcan

Image de l'éruption volcanique du mont Dukono, en Indonésie, fournie par l'Agence indonésienne de gestion des catastrophes (BNPB) le 8 mai 2026 ( ndonesia’s disaster mitigation agency (BNPB) / Handout )

Trois randonneurs, deux ressortissants de Singapour et un Indonésien, sont morts après l'éruption vendredi du volcan Dukono sur l'île d'Halmahera, aux Moluques, dans l'est de l'Indonésie, ont indiqué des responsables des secours.

"Il y a trois morts, deux étrangers et un habitant de l'île de Ternate", dans l'est de l'Indonésie, a déclaré Erlichson Pasaribu, chef de la police de la province d'Halmahera du Nord, aux Moluques.

Vingt randonneurs se trouvaient sur les pentes du mont Dukono, qui culmine à 1.335 m, lors de l'éruption, a indiqué aux journalistes M. Erlichson, depuis une station de surveillance volcanique du village de Mamuya.

Neuf des randonneurs sont des ressortissants de Singapour, les autres des Indonésiens.

"À l'instant présent, quinze alpinistes sont redescendus sains et saufs", a ajouté M. Erlichson plusieurs heures après l'éruption survenue tôt vendredi matin.

Les corps des trois randonneurs décédés se trouvaient toujours sur la montagne, a-t-il ajouté, sans préciser où se trouvaient les deux derniers randonneurs manquant encore à l'appel.

"En raison des éruptions en cours, la situation est toujours considérée comme trop dangereuse pour une évacuation. L'équipe conjointe attend donc toujours le moment opportun pour commencer les recherches", a encore indiqué M. Erlichson.

Certains des randonneurs ont subi des blessures légères et ont été transportés à l'hôpital.

Le guide et un porteur ont été conduits au poste de police et pourraient faire l'objet de poursuites pénales pour avoir emmené des randonneurs dans une zone interdite, a ajouté le chef de la police.

Alex Djangu, un guide arrivé jeudi sur le volcan avec un groupe de touristes distinct et sur place au moment de l'éruption, a expliqué qu'il avait trouvé que le volcan se comportait "un peu étrangement".

"C’était la première fois que je le voyais aussi calme. J'ai prévenu les clients qu'une éruption majeure allait se produire car la pression s'accumulait au fond du cratère. Et ma prédiction s'est avérée exacte", a-t-il déclaré, joint par l'AFP depuis son hôtel situé près du volcan.

Au moment de l'éruption, deux groupes de touristes, soit environ 15 personnes au total, se trouvaient au bord du cratère, a encore indiqué cet homme de 48 ans.

Le guide accompagnait lui-même deux randonneurs allemands qui "ont survécu parce que nous étions dans le périmètre de sécurité", évoquant la plus grande éruption du mont Dukono à laquelle il ait jamais assisté.

- Ceinture de feu -

L'éruption survenue tôt vendredi matin s'est accompagnée d'un "grondement" et d'une épaisse colonne de fumée qui s'est élevée à quelque 10 km au-dessus du sommet du volcan situé dans la province des Moluques du Nord, a indiqué Lana Saria, responsable de l'agence nationale de Géologie.

Image de l'éruption volcanique du mont Dukono, en Indonésie, fournie par l'Agence indonésienne de gestion des catastrophes (BNPB) le 8 mai 2026 ( Indonesia's Geological Agency / Handout )

"Les cendres se dirigent vers le nord, les zones résidentielles et la ville de Tobelo doivent donc être vigilantes face aux (...) pluies de cendres volcaniques", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La fumée volcanique pourrait être dangereuse pour la santé, a ajouté Mme Lana et pourrait perturber les services de transport. Il n'y a aucun village dans un rayon de 9 km autour du volcan.

Le vaste archipel indonésien, qui compte quelque 130 volcans actifs, connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la "ceinture de feu" du Pacifique, zone de collision de plaques tectoniques.

Le mont Dukono se trouve actuellement au troisième niveau d'alerte sur une échelle qui en compte quatre.

Depuis décembre, le Centre de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques (PVMBG) recommande aux touristes et aux alpinistes de ne pas s'approcher à moins de quatre kilomètres du cratère Malupang Warirang du volcan, l'un des plus actifs d'Indonésie.

Selon M. Erlichson, les randonneurs ont ignoré les appels lancés sur les réseaux sociaux et les panneaux d'avertissement installés à l'entrée du sentier.

"Les habitants comprennent et ne souhaitent pas faire l'ascension. Beaucoup (de randonneurs) sont des touristes étrangers qui souhaitent créer du contenu (pour les réseaux sociaux)", a-t-il expliqué.

"Suite à cet incident, nous surveillerons de près les points de passage des randonneurs, a ajouté le chef de la police. Aucune randonnée ne sera donc autorisée tant que le niveau d'alerte" restera le même.