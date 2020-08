Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le président israélien invite le souverain de facto des Émirats arabes unis à Jérusalem Reuters • 17/08/2020 à 14:04









JÉRUSALEM, 17 août (Reuters) - Le président israélien Reuven Rivlin a annoncé lundi avoir invité le cheik Mohammed ben Zayed à se rendre à Jérusalem après l'annonce d'un accord de paix censé conduire à une normalisation complète des relations diplomatiques entre les deux pays du Moyen-Orient. Négocié sous l'égide de Donald Trump, l'accord prévoit notamment qu'Israël suspende l'application de sa souveraineté sur plusieurs zones de Cisjordanie dont il évoquait l'annexion. "J'espère que cet accord entre nos nations permettra de construire et de renforcer la confiance entre nous et avec les peuples voisins, de générer des avantages économiques et d'instaurer une stabilité dans la région", a tweeté le président israélien, ajoutant qu'il avait déjà envoyé une lettre d'invitation au prince héritier d'Abou Dhabi. (Jeffrey Heller; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

