 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le président exécutif d'AIG, Peter Zaffino, quitte ses fonctions et rejoindra Palantir l'année prochaine
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 13:51
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tout au long du texte)

American International Group AIG.N a annoncé mercredi que Peter Zaffino quitterait son poste de président exécutifpour rejoindrel’année prochainela société d’analyse de données Palantir Technologies PLTR.O , clôturant ainsi un mandat qui a permis à l’assureur de se recentrer sur la souscription.

Les entreprises de tous les secteurs recherchent de plus en plus des dirigeants dotés d’une solide expertise opérationnelle pour les aider à déployer des outils d’intelligence artificielle et à mener à bien des transformations axées sur la technologie.

Voici quelques détails:

* AIG a élu John Rice, administrateur indépendant principal, au poste de président du conseil d’administration à compter du 15 septembre, date du départ de Zaffino.

* Cette décision fait suite à la transition de Zaffino du poste de directeur général à celui de président exécutif plus tôt cette année, lorsque Eric Andersen a pris les fonctions de directeur général.

* Il a rejoint AIG en 2017 et est devenu directeur général en 2021; on lui attribue largement le mérite d’avoir accéléré le redressement de l’assureur en rationalisant les opérations, en réduisant les risques et en cédant ses activités d’assurance vie et de retraite.

* Zaffino devrait rejoindre Palantir Technologies le 15 janvier prochain en tant que responsable mondial des services financiers, où il supervisera la croissance de l’ensemble de l’activité, notamment auprès des assureurs, des banques, des gestionnaires d’actifs et des sociétés de capital-investissement.

* "Peter a passé sa carrière à lutter contre l’inertie et à rejeter l’approche incrémentaliste au sein des grandes entreprises", a déclaré Alex Karp, directeur général de Palantir Technologies.

Valeurs associées

AMERICAN INTL GR
75,875 USD NYSE 0,00%
PALANTIR TECHNOLOGIES
179,9200 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,589 +13,27%
CAC 40
8 294,13 -0,09%
Pétrole Brent
94,56 -0,66%
BIOPHYTIS
0,0482 -8,37%
2CRSI
27,2 +5,75%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank