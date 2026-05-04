Le président du Guyana, Irfaan Ali, estime que les investissements dans le secteur énergétique sont insuffisants pour répondre à la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails tirés de la présentation) par Nathan Crooks et Marianna Parraga

L'écart entre l'offre et la demande se creuse alors que les systèmes énergétiques mondiaux sont mis à rude épreuve, a déclaré lundi le président guyanais Irfaan Ali,alors que la guerre en Iran entre dans son troisième mois et continue de faire grimper les prix du pétrole et du gaz dans un contexte de pénurie d'approvisionnement.

Les marchés de l'énergie sont en plein bouleversement depuis le début de la guerre, qui a endommagé les infrastructures à travers le Moyen-Orient et entraîné la fermeture effective du détroit d'Ormuz, un goulet d'étranglement commercial clé. Les prix du pétrole ont dépassé les 100 dollars le baril et les flux commerciaux mondiaux se sont modifiés, certaines nations se précipitant pour s'assurer un approvisionnement. O/R

La Guyane s'est imposée comme un acteur majeur sur le marché mondial de l'énergie suite au développement de ses gisements pétroliers offshore ces dernières années. Exxon Mobil XOM.N , qui dirige un consortium de production dans ce pays, a porté la capacité de production à plus de 900.000barils par jour depuis qu'elle a commencé à produire du brut dans ce pays d'Amérique du Sud en 2019.

“Nous devons considérer la réalité de notre monde dans cette transition”, a déclaré Ali lors de la Conférence sur les technologies offshore à Houston, au Texas. Il a ajouté que le système énergétique actuel ne bénéficie pas d'investissements suffisants pour répondre au rythme actuel de la demande, soulignant que les énergies renouvelables ne suffiront pas à combler les déficits d'approvisionnement.