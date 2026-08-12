Le président du groupe indien Tata va démissionner suite à des tensions avec l'organisme caritatif qui en détient le contrôle

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* Chandrasekaran estime qu’il est important de clarifier la question du leadership

* Les désaccords couvaient depuis des mois

* Les actions de Tata chutent après l'annonce de cette démission

par Aditya Kalra et Chandini Monnappa

Le président de Tata Sons, le plus grand conglomérat indien, a déclaré qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat, invoquant un manque de soutien de la part du conseil d’administration suite à des tensions avec la branche caritative qui contrôle le groupe. La décision de N. Chandrasekaran de quitter ses fonctions en février vient s'ajouter aux difficultés du groupe, vieux de 158 ans, qui doit faire face à des pertes croissantes chez la compagnie aérienne Air India, à une forte baisse des ventes pour sa division automobile Jaguar Land Rover, et qui a été contraint de réorganiser ses processus après une fuite de données au sein de sa branche électronique, qui a affecté ses clients Apple AAPL.O et Tesla TSLA.O .

Des désaccords ont couvé ces derniers mois entre M. Chandrasekaran, 63 ans, et Tata Trusts, qui détient 66 % de Tata Sons. Les deux parties se sont affrontées sur des questions telles que l’opportunité d’introduire Tata Sons en bourse, les pertes d’Air India et la manière de gérer le retrait prévu d’un actionnaire minoritaire.

En février, Tata Sons — qui contrôle plus de 30 sociétés du groupe Tata, dont l’entreprise informatique TCS TCS.NS , Tata Motors TAMO.NS et Air India — a reporté sa décision concernant le renouvellement du mandat de M. Chandrasekaran à la présidence après que Noel Tata, président de Tata Trusts, s’est opposé à cette mesure.

« Six mois se sont écoulés depuis cette réunion du conseil d’administration, et aucune résolution n’a encore été adoptée à ce jour », a déclaré M. Chandrasekaran dans son communiqué.

« Tata Sons est une très grande institution et de nombreux projets stratégiques en sont à des étapes cruciales de leur mise en œuvre… Il est important, pour les employés, les investisseurs, les partenaires et les autres parties prenantes, que la situation soit claire en matière de direction », a-t-il ajouté.

Tata Trusts n’a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters. Une source directement au courant de sa décision, qui a souhaité rester anonyme, a indiqué que les désaccords entre M. Chandrasekaran et Tata Trusts constituaient la seule raison de sa démission.

L'action de TCS, où M. Chandrasekaran a bâti sa carrière, a clôturé en baisse de 4%, tandis que celle de Tata Motors

TAMO.NS , société mère de Jaguar Land Rover, a reculé de 1,3%. L'action de Tata Steel TISC.NS a perdu plus de 1%.

« Sous la direction de M. Chandrasekaran, le groupe a considérablement accru ses bénéfices. Cependant, certaines divisions enregistrent également des pertes importantes, notamment dans des secteurs tels qu’Air India, le numérique et le commerce électronique », a déclaré Deven Choksey, directeur général d’une société de services financiers basée à Mumbai.

TATA A DÉJÀ CONNU DES DÉSACCORDS PAR LE PASSÉ Au fil des ans, Tata, le plus grand conglomérat indien en termes de capitalisation boursière, a racheté Jaguar Land Rover, la société britannique de thé Tetley, et a annoncé l’année dernière avoir conclu un accord pour acquérir la division camions et bus de la société européenne Iveco IVG.MI , dans le cadre d’une transaction de 4,36 milliards de dollars. Tata exploite également des centaines de points de vente Starbucks SBUX.O en tant que partenaire de Starbucks India. Les relations entre Tata Sons et Tata Trusts ont été tumultueuses par le passé et, en 2016, le conseil d’administration de Tata Sons a limogé le président de l’époque après que celui-ci se fut brouillé avec le patriarche du groupe et directeur de la branche caritative, Ratan Tata, sur des questions de gouvernance d’entreprise .

Les produits Tata, qui vont du sel, du thé et des légumineuses aux voitures et aux hôtels, sont présents presque partout en Inde.

Au cours du dernier exercice financier, les sociétés du groupe Tata ont enregistré un chiffre d’affaires cumulé de 185 milliards de dollars. Les 26 sociétés cotées en bourse affichaient une capitalisation boursière cumulée de 277 milliards de dollars au 31 mars.

Chandrasekaran a rejoint le groupe Tata en 1987 en tant que stagiaire chez TCS et a passé toute sa carrière au sein de ce géant de l’informatique, gravissant les échelons jusqu’à devenir directeur général en 2009, avant de prendre la présidence de Tata Sons en 2017.

La famille Tata descend de Perses qui se sont installés en Inde au VIIIe siècle. Chandrasekaran, plus connu sous le nom de Chandra, n’a aucun lien de parenté avec la famille Tata et a été le premier président non parsi de Tata Sons.