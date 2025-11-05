Le président de SoftBank déclare que l'examen de la cotation de PayPay aux États-Unis est bloqué par la fermeture du gouvernement

(Ajout d'éléments de contexte)

Le président de SoftBank Corp

9434.T , Jun Miyakawa, a déclaré mercredi que la fermeture du gouvernement américain avait interrompu l'examen réglementaire du projet d'introduction en bourse aux États-Unis de son opérateur d'applications de paiement PayPay.

Reuters a rapporté le mois dernier les investisseurs s'attendent à ce que l'évaluation de PayPay puisse dépasser 3 billions de yens (20 milliards de dollars) lors d'une première offre publique américaine qui pourrait avoir lieu dès le début du mois de décembre.

PayPay a joué un rôle en encourageant les consommateurs japonais à abandonner leur préférence de longue date pour l'argent liquide en offrant des rabais sur les paiements effectués par l'intermédiaire de son application mobile.

PayPay est le leader du marché des paiements par code QR et propose également des services bancaires et des cartes de crédit. (1 $ = 150,7800 yens)