Le président de Publicis exhorte la France et l'Allemagne à prendre la tête d'un fonds européen dédié à l'IA

par Leo Marchandon

Maurice Lévy, président de Publicis PUBP.PA , a appelé mercredi la France et l'Allemagne à prendre la tête d'un fonds paneuropéen dédié à l'intelligence artificielle, estimant que les entreprises de l'Union européenne étaient trop dépendantes des fournisseurs américains, susceptibles de leur couper l'accès à des modèles d'IA avancés sans préavis.

S'exprimant lors de l'ouverture du salon VivaTech à Paris, Maurice Lévy a déclaré que l'Europe avait besoin d'un fonds de 100 milliards d'euros pour soutenir l'intelligence artificielle sur l'ensemble du continent?

Pour le président du Publicis, cette initiative doit être vue comme une réponse au choc qu'a été, selon lui, la perte du jour au lendemain de l'accès des entreprises européennes aux modèles de pointe de la start-up américaine Anthropic.

Maurice Lévy a souligné à Reuters "la nécessité de créer un fonds à l'échelle européenne" à Paris. "C'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui avait un interrupteur sur un certain nombre d'éléments et qui pouvait le mettre en position "on" ou 'off'."

Il a précisé que cette idée n'était pas nouvelle, évoquant les efforts passés de la France et de l'Allemagne pour approfondir leur coopération numérique.

Maurice Lévy a ajouté que l’Europe devait considérer l’intelligence artificielle comme une priorité stratégique, car la dépendance vis-à-vis de fournisseurs étrangers pourrait menacer la compétitivité des entreprises et, dans certains cas, leur survie.

(Rédigé par Leo Marchandon; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)