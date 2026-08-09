Rennes: un jeune homme entre la vie et la mort après avoir percuté un fourgon de CRS

Un jeune homme de 22 ans circulant à trottinette a été grièvement blessé après avoir percuté un camion de CRS à Rennes ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Une enquête a été ouverte après qu'un jeune homme de 22 ans circulant à trottinette a été grièvement blessé après avoir percuté un camion de CRS vendredi à Rennes, a indiqué dimanche le parquet de la capitale bretonne.

"Des premières investigations, il ressort que ce jeune homme a suivi un fourgon de CRS en outrageant les occupants du véhicule", a expliqué Jean-Marie Blin, procureur de la République adjoint de Rennes, précisant que le pronostic vital était toujours engagé dimanche.

Puis, le véhicule des CRS s'est arrêté et "un des membres de l'équipage est descendu du fourgon qui repartait pour effectuer un demi-tour plus loin".

"Le jeune homme évitait le policier et poursuivait sa route. Il aurait doublé à vive allure une voiture dans sa course et, en se retournant pour vérifier qu’il n’était pas suivi, n’aurait pas vu le fourgon des CRS qui revenait sur les lieux à vitesse réduite" en sens inverse, selon le magistrat.

Malgré la tentative du conducteur du fourgon pour éviter le choc, le jeune homme à trottinette a heurté violemment le fourgon, au niveau de l'aile avant droite selon Ouest-France.

Des auditions de tous les policiers présents sur place doivent avoir lieu dans le cadre de l’enquête ainsi que la recherche de témoins, notamment la conductrice du véhicule dépassé juste avant le choc, qui aurait assisté à l’accident. Les images de vidéosurveillance vont aussi être analysées.