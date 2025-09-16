Le président de Nestlé se retire prématurément après l'éviction du directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Paul Bulcke passera le relais à Pablo Isla le 1er octobre

*

Avancée de six mois pour permettre à Nestlé de prendre un nouveau départ

*

L'entreprise est touchée par des turbulences au niveau de la direction et des ventes en baisse

(Réécriture avec détails et contexte) par Shubham Kalia et Dave Graham

Nestlé NESN.S a déclaré mardi que son président Paul Bulcke céderait sa place à l'ancien directeur général d'Inditex, Pablo Isla, le 1er octobre, accélérant ainsi le changement de garde au sein du géant suisse de l'alimentation après une période sans précédent de turbulences au niveau de la direction.

Cette décision intervient deux semaines seulement après que Laurent Freixe a été brusquement démis de ses fonctions de directeur général en raison d'une relation non divulguée. Elle ouvre la voie à Philipp Navratil, le nouveau directeur général, et à Pablo Isla, qui prendront la direction de l'entreprise en proie à des difficultés ces dernières années en raison de l'arrêt de la croissance des ventes et de l'augmentation de l'endettement.

Les analystes et les actionnaires se sont interrogés sur la position de M. Bulcke à la suite des révélations sur la relation amoureuse de M. Freixe avec une subordonnée, qui ont conduit à son éviction un an seulement après son arrivée à la tête du fabricant des barres chocolatées KitKat et du café Nescafé.

LA PASSATION DES POUVOIRS EST AVANCÉE DE SIX MOIS

Dans une brève déclaration, M. Bulcke a déclaré que l'entreprise basée à Vevey était bien positionnée pour l'avenir en avançant la passation de pouvoir qui était auparavant prévue pour le mois d'avril de l'année prochaine.

"C'est le bon moment pour moi de me retirer et d'accélérer la transition prévue", a déclaré M. Bulcke, qui assumera le rôle de "président honoraire", dans un communiqué, ajoutant que la nouvelle direction apporterait une "nouvelle perspective".

Les investisseurs et les analystes ont déclaré que le nouveau président Isla avait fait preuve d'un leadership solide chez Inditex, le propriétaire de Zara.

Nestlé est confrontée à un défi de taille, les investisseurs et les analystes l'exhortant à réduire sa taille sur un marché de consommation difficile, alors que ses rivaux réduisent leurs coûts et vont même jusqu'à se scinder pour améliorer leurs performances.

La croissance des ventes est au point mort, les actions de la société ont perdu plus de 40 % depuis 2022 et les coûts ont explosé. Les niveaux d'endettement ont dépassé ceux de rivaux tels qu'Unilever.

Nestlé a annoncé en juin que M. Bulcke quitterait ses fonctions l'année prochaine, suite au malaise croissant des investisseurs concernant la performance du cours de l'action de l'entreprise, les problèmes de leadership et les inquiétudes quant à l'obsolescence de son modèle de gouvernance d'entreprise.

Le soutien des actionnaires de M. Bulcke s'est également affaibli.

En avril, il a été réélu avec un soutien de 84,8 % des actionnaires, ce qui est inférieur au niveau que les présidents obtiennent habituellement en Suisse. En 2017, il avait reçu un soutien de près de 96 %.