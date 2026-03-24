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Le président de Microsoft déclare que la construction de centres de données nécessite la confiance des communautés américaines
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 16:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'une citation au paragraphe 3) par Laila Kearney

L'obtention de l'approbation des communautés locales est devenue primordiale pour la construction de centres de données aux États-Unis, a déclaré mardi Brad Smith, président de Microsoft, alors que les villes à travers le pays protestent de plus en plus contre ces développements.

La prolifération rapide des centres de données Big Tech fait grimper la demande d'électricité et les factures d'électricité dans le pays, et attire l'attention des États et des communautés locales.

"Pour construire un centre de données, il faut gagner la confiance de la communauté locale et la maintenir", a déclaré M. Smith lors de la conférence CERAWeek qui s'est tenue à Houston. "Il est évident que les centres de données suscitent aujourd'hui des inquiétudes aux États-Unis."

Ces derniers mois, l'opposition des villes et des comtés du Midwest et du Nord-Est a conduit à l'annulation de projets de centres de données en raison des inquiétudes suscitées par l'augmentation des prix de l'électricité, l'impact sur l'eau et la pollution due à l'infrastructure électrique correspondante.

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