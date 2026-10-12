Le président de Microsoft affirme que le lait fait l'objet d'une réglementation plus stricte que l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'intelligence artificielle a besoin d'une réglementation mondiale urgente , avec des évaluateurs indépendants capables d'examiner les nouvelles avancées, a déclaré le président de Microsoft MSFT.O , avertissant que l'IA est actuellement soumise à moins d'exigences de sécurité que le lait.

Dans une interview accordée à la BBC et publiée lundi, Brad Smith a déclaré qu’un ensemble de règles de sécurité mondiales devait être mis en place, exigeant que la « victime » soit informée si son système est piraté par un agent d’IA malveillant et qu’un « frein d’urgence » soit disponible.

Il a ajouté qu’il devrait également exister une obligation légale pour les entreprises de rédiger des « rapports d’incident ».

« Nous savons comment procéder pour d’autres produits », a déclaré Brad Smith. « Nous devrions nous appuyer sur ces connaissances et réfléchir à la manière de les appliquer à l’IA. »

« À l’heure actuelle, votre lave-linge est soumis à davantage de règles de sécurité que l’IA. Chaque brique de lait que vous voyez au supermarché est soumise à des règles de sécurité et à des contrôles. »

Des entreprises technologiques telles qu’Anthropic et OpenAI ont commencé à divulguer les comportements indésirables ou incontrôlés d’agents d’IA dans le cadre d’un débat mondial sur cette technologie en pleine évolution, débat au cours duquel des chercheurs ont notamment mis en garde contre une menace existentielle éventuelle pour l’humanité.

Certaines entreprises ont appelé à un ralentissement du développement de l’IA, mais cela a suscité un débat visant à déterminer si les dirigeants avaient des arrière-pensées, telles que l’établissement de règles préservant l’avance de leurs entreprises, la prévention d’une réaction gouvernementale plus large, ou simplement le ralentissement de dépenses effrénées.

Brad Smith, de Microsoft, a déclaré que le seul pays bien placé pour montrer la voie en matière de réglementation de l’IA était la Grande-Bretagne, grâce à l’Institut de sécurité de l’IA lancé sous l’ancien Premier ministre Rishi Sunak.

Brad Smith a ajouté que les responsables à Washington percevaient Londres très différemment de Bruxelles, qui réglemente l’IA en fonction du niveau de risque par le biais de sa loi sur l’IA (AI Act).

L’institut britannique bénéficie d’un accès préalable au déploiement dans le cadre d’accords volontaires conclus avec les principaux modèles d’IA, ce qui lui permet d’évaluer leurs capacités et leurs risques.

Le ministre chargé de l’IA, Kanishka Narayan , a déclaré à Reuters que la Grande-Bretagne envisagerait de réglementer les modèles avancés si le système actuel s’avérait insuffisant.