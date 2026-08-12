Le président de la société indienne Tata Sons pourrait démissionner prématurément en raison de tensions avec Tata Trusts, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour concernant l'approvisionnement) par Aditya Kalra

Le président de la société indienne Tata Sons — principale holding d'investissement du groupe Tata, dont la valeur s'élève à 400 milliards de dollars — envisagerait de démissionner en raison de tensions avec son principal actionnaire, selon une source directement informée du dossier.

Tata Trusts, la branche caritative du groupe, détient environ 66 % de Tata Sons, qui contrôle plus de 30 sociétés du groupe, dont Tata Consultancy Services TCS.NS , Tata Motors

TATM.NS et Air India.

Les deux parties se sont affrontées au sujet de la représentation au conseil d’administration, de la stratégie et du retrait prévu de l’actionnaire minoritaire Shapoorji Pallonji, un différend qui a conduit à la destitution d’un administrateur de Tata Sons.

Si le président N. Chandrasekaran envisage de démissionner, aucune décision n’a encore été prise, a déclaré la source, qui a souhaité rester anonyme en raison du caractère sensible de la question.

L'Economic Times a rapporté mercredi que M. Chandrasekaran avait évoqué avec ses proches collaborateurs la possibilité de démissionner avant l'assemblée générale annuelle du 18 août, au cours de laquelle les actionnaires de Tata Sons doivent se prononcer sur sa reconduction.

Tata Sons n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. M. Chandrasekaran n’a pas pu être joint pour commenter.

En février, Tata Sons avait reporté sa décision concernant le renouvellement du mandat de M. Chandrasekaran à la présidence après que Noel Tata, président de la branche caritative du groupe, Tata Trusts, s’était opposé à cette mesure, comme l’avait précédemment rapporté Reuters .

M. Chandrasekaran a rejoint le groupe Tata en 1987, est devenu directeur général de TCS en 2009 avant de prendre la présidence de Tata Sons en 2017.