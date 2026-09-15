Le président de la FTC se montre sceptique face aux demandes d'exemptions en matière de concurrence pour l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Jody Godoy

Le président de la Commission fédérale du commerce des États-Unis a déclaré mardi que « tout le monde devrait se montrer extrêmement méfiant » à l'égard des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle qui sollicitent des dérogations aux lois de la concurrence tout en faisant pression en faveur d'une nouvelle réglementation.