Le président de la FTC se montre sceptique face aux demandes d'exemptions au droit de la concurrence pour l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le directeur général d'Anthropic a demandé la semaine dernière l'autorisation des autorités de la concurrence pour ralentir le développement de l'IA pour des raisons de sécurité

* M. Ferguson, de la FTC, affirme que Trump définirait la politique fédérale en matière d'IA

* Selon les experts, la législation sur la concurrence existante autorise déjà une coordination visant à prévenir les risques catastrophiques

(Ajout d'éléments de contexte et de commentaires d'un spécialiste du secteur aux paragraphes 8 et 11 à 15)

par Jody Godoy

Le président de la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis a déclaré mardi que « tout le monde devrait se montrer extrêmement méfiant » à l’égard des entreprises spécialisées dans l’IA qui sollicitent des dérogations au droit de la concurrence tout en faisant pression en faveur de nouvelles réglementations.

Le président de la FTC, Andrew Ferguson, a précisé qu’il exprimait son opinion personnelle et n’a pas directement cité le nom d’Anthropic, dont le directeur général avait demandé la semaine dernière une dérogation au droit de la concurrence afin de permettre à ses concurrents de se coordonner pour ralentir le rythme du développement de l’IA pour des raisons de sécurité.

L’inquiétude du public face au danger potentiel que représente l’intelligence artificielle ne cesse de croître, après que Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic, a annoncé la semaine dernière avoir démissionné, en partie parce que « les personnes qui développent l’IA sont sincèrement convaincues qu’elle pourrait tous nous tuer d’ici la fin de la décennie ».

Les propos de M. Ferguson constituent la première indication publique de la manière dont l’administration Trump perçoit la demande d’Anthropic visant à obtenir une dérogation au droit de la concurrence afin de collaborer à l’atténuation de ce risque, et soulignent à quel point la réglementation de l’IA est parfois perçue comme un outil utilisé par les grandes entreprises technologiques pour paralyser leurs concurrents.

M. Ferguson a tenu ces propos lors d’un événement organisé à l’université de Georgetown, à Washington. Il a déclaré que le président Donald Trump définirait la politique en matière d’IA pour le gouvernement fédéral.

« Je dirai toutefois, d’une manière générale, que lorsque des entreprises se rendent à Washington pour demander à la fois une multitude de réglementations et une dérogation au droit de la concurrence, toutes mes alarmes se déclenchent », a-t-il déclaré.

« Elles demandent la mise en place de barrières à l’entrée qui protégeront leur position dominante contre toute concurrence. Et je pense que si l’on ajoute à cela la demande d'exemption au droit de la concurrence, tout le monde devrait se montrer profondément méfiant à ce sujet », a-t-il ajouté.

Chris Lehane, principal lobbyiste d’OpenAI, a déclaré que l’entreprise collaborait depuis plusieurs semaines avec ses concurrents Anthropic et Google ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet) sur la sécurité de l’IA, et a indiqué qu’il ne voyait pas la nécessité d’une dérogation au droit de la concurrence pour que ces trois entreprises puissent discuter de sécurité, selon Bloomberg.

Le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a appelé vendredi à un ralentissement délibéré du développement de l’IA, ainsi qu’à une dérogation aux interdictions habituelles de collaboration entre concurrents. Les agents d’IA pourraient être capables de paralyser Internet d’ici six mois à peine, causant des milliards de dollars de dommages , a-t-il déclaré.

Le gouvernement américain « devrait accorder une dérogation limitée pour certains types de discussions relatives à la sécurité », a-t-il écrit.

Des experts en droit de la concurrence et certains petits concurrents ont critiqué cette proposition, affirmant qu’il existe déjà des doctrines juridiques qui s’appliqueraient dans cette situation et permettraient une coordination visant à prévenir les risques catastrophiques.

Plusieurs experts ont rappelé une déclaration antérieure des autorités américaines de la concurrence selon laquelle le partage d’informations entre entreprises en matière de cybersécurité est autorisé par la législation sur la concurrence.

Certains acteurs du secteur ont également critiqué ce projet. Aidan Gomez, cofondateur de la société canadienne d’IA Cohere, l’a qualifié dimanche, dans un article de blog, de « dernière initiative en date d’une série d’efforts déployés récemment par les acteurs historiques de la Silicon Valley pour façonner le paysage réglementaire autour de l’IA ».

Le débat réglementaire sur l’IA a été marqué par de nombreuses accusations selon lesquelles certaines entreprises soutiendraient une réglementation visant à mettre des bâtons dans les roues de leurs concurrents.

« S’il s’agit de la technologie la plus déterminante de l’histoire de l’humanité, alors les règles qui la régissent ne peuvent pas être rédigées par un petit groupe d’entreprises aux intérêts commerciaux convergents, à l’abri d’une dérogation au droit de la concurrence », a écrit M. Gomez.