Le président de la FTC avertit les entreprises technologiques de ne pas affaiblir la confidentialité des données pour se conformer aux lois de l'UE et du Royaume-Uni

Le président de la Commission fédérale du commerce des États-Unis a averti Apple AAPL.O , Alphabet

GOOGL.O et d'autres entreprises technologiques jeudi que les efforts déployés pour se conformer aux lois britanniques et européennes sur le contenu numérique pourraient violer la loi américaine s'ils affaiblissaient les protections de la vie privée et de la sécurité des données pour les utilisateurs américains.

Le président de la FTC, Andrew Ferguson, s'est dit préoccupé par la loi européenne sur les services numériques et la loi britannique sur la sécurité en ligne, qui visent à réprimer les contenus illégaux et préjudiciables en ligne, ainsi que par la loi britannique sur les pouvoirs d'investigation.

"Les gouvernements étrangers qui cherchent à limiter la liberté d'expression ou à affaiblir la sécurité des données aux États-Unis pourraient compter sur le fait que les entreprises sont incitées à simplifier leurs opérations et leurs mesures de conformité juridique en appliquant des politiques uniformes dans toutes les juridictions", a déclaré Andrew Ferguson.

Ces lettres s'inscrivent dans le cadre d'un effort plus large de l'administration Trump pour repousser les exigences réglementaires étrangères.

Mardi, les autorités américaines ont déclaré que la Grande-Bretagne avait renoncé à exiger d'Apple ( ) qu'elle fournisse une "porte dérobée" qui aurait permis d'accéder aux données cryptées des citoyens américains. Au début du mois d'août, Reuters a rapporté que les États-Unis avaient demandé à leurs diplomates en Europe de faire pression contre la loi sur les services numériques.

Andrew Ferguson a convoqué les géants de la technologie Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft et Meta, ainsi que des entreprises plus petites telles que X, Signal et Slack, pour discuter de la manière dont ils prévoient de concilier le respect de la législation américaine et les pressions concurrentes exercées à l'étranger.