 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 955,50
-0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le président de la FTC avertit les entreprises technologiques de ne pas affaiblir la confidentialité des données pour se conformer aux lois de l'UE et du Royaume-Uni
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 18:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(ajoute le contexte aux paragraphes 2, 4-6) par Jody Godoy

Le président de la Commission fédérale du commerce des États-Unis a averti Apple AAPL.O , Alphabet

GOOGL.O et d'autres entreprises technologiques jeudi que les efforts déployés pour se conformer aux lois britanniques et européennes sur le contenu numérique pourraient violer la loi américaine s'ils affaiblissaient les protections de la vie privée et de la sécurité des données pour les utilisateurs américains.

Le président de la FTC, Andrew Ferguson, s'est dit préoccupé par la loi européenne sur les services numériques et la loi britannique sur la sécurité en ligne, qui visent à réprimer les contenus illégaux et préjudiciables en ligne, ainsi que par la loi britannique sur les pouvoirs d'investigation.

"Les gouvernements étrangers qui cherchent à limiter la liberté d'expression ou à affaiblir la sécurité des données aux États-Unis pourraient compter sur le fait que les entreprises sont incitées à simplifier leurs opérations et leurs mesures de conformité juridique en appliquant des politiques uniformes dans toutes les juridictions", a déclaré Andrew Ferguson.

Ces lettres s'inscrivent dans le cadre d'un effort plus large de l'administration Trump pour repousser les exigences réglementaires étrangères.

Mardi, les autorités américaines ont déclaré que la Grande-Bretagne avait renoncé à exiger d'Apple ( ) qu'elle fournisse une "porte dérobée" qui aurait permis d'accéder aux données cryptées des citoyens américains. Au début du mois d'août, Reuters a rapporté que les États-Unis avaient demandé à leurs diplomates en Europe de faire pression contre la loi sur les services numériques.

Andrew Ferguson a convoqué les géants de la technologie Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft et Meta, ainsi que des entreprises plus petites telles que X, Signal et Slack, pour discuter de la manière dont ils prévoient de concilier le respect de la législation américaine et les pressions concurrentes exercées à l'étranger.

Valeurs associées

ALPHABET-A
199,7900 USD NASDAQ +0,24%
AMAZON.COM
221,5600 USD NASDAQ -1,01%
APPLE
224,7700 USD NASDAQ -0,55%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
735,8400 USD NASDAQ -1,59%
MICROSOFT
504,9900 USD NASDAQ -0,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank