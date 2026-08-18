Le président de la FCC défend l'examen de la licence d'ABC et précise qu'aucune décision n'a encore été prise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président de la Commission fédérale des communications (FCC) a défendu mardi l'enquête en cours sur les pratiques de DEI chez Disney DIS.N et a critiqué l'action en justice intentée par l'entreprise pour empêcher l'examen anticipé par l'agence de ses huit chaînes ABC détenues en propre.
“Disney semble un peu inquiet face à ce que révèlent les éléments du dossier”, a déclaré Brendan Carr lors d’un entretien accordé à Reuters, ajoutant qu’il n’avait pris aucune décision définitive quant à l’opportunité d’entamer la procédure de retrait des licences ABC de Disney.
“Nous n’avons pas encore décidé quand nous prendrons une décision”, a précisé Brendan Carr.
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