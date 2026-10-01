Le président de la FCC américaine estime que les publicités gouvernementales mettant en scène Trump ne soulèvent aucune préoccupation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de Trump, paragraphe 5)

par David Shepardson

Le président de la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis a déclaré mercredi que les spots télévisés financés par les contribuables mettant en scène le président Donald Trump n’étaient pas inappropriés et ne soulevaient aucune inquiétude.

Des élus démocrates ont affirmé que la Maison Blanche avait transféré 20 millions de dollars provenant des fonds du ministère de la Sécurité intérieure pour diffuser ces spots, dont l’un ressemble fortement à un spot de campagne de Donald Trump pour 2024.

“Je ne vois rien là-dedans qui, à mon sens, mérite un examen de la part de la FCC ou engage la responsabilité d’un diffuseur pour avoir diffusé un message d’intérêt public régulier et normal (message d'intérêt public)”, a déclaré le président de la FCC , Brendan Carr, un républicain nommé à la tête de l’agence par Trump en janvier 2025.

Des experts en éthique et des législateurs des deux partis ont critiqué ces trois spots diffusés à l’échelle nationale, qui célèbrent un “âge d’or de l’Amérique” et sont diffusés cinq semaines avant les élections de mi-mandat .

Donald Trump a défendu ces spots mercredi. “Je ne me présente pas aux élections”, a-t-il déclaré. “Si quelqu’un dit que c’est mal, je paierai volontiers l'argent. Mais il s’agit de spots destinés au pays… Je ne fais pas la promotion d’un candidat. Je ne fais pas ma propre promotion, car je ne me présente pas aux élections.”

Des législateurs se sont interrogés sur l’utilisation éventuelle de fonds publics pour promouvoir Trump sur le plan politique, tandis que d’autres détracteurs estiment que ces spots pourraient enfreindre les restrictions de longue date en matière de propagande gouvernementale et d’activité politique.

Anna Gomez, commissaire démocrate de la FCC, a critiqué ces spots publicitaires. “Cette administration a lancé une campagne agressive pour influencer le résultat des élections de mi-mandat”, a déclaré Mme Gomez.

L’association Public Citizen a déposé une plainte auprès de la FCC, arguant que ces spots constituent des publicités de campagne qui ne devraient pas être produites ni diffusées à l’aide des deniers publics.

L’une de ces publicités montre Donald Trump déclarant que “l’Amérique ne sera jamais un pays communiste” tandis qu’un chœur répète les mots “aimez-moi”. Une autre associe des images du Mont Rushmore à des séquences de Donald Trump vantant un “âge d’or de l’Amérique”.

Une troisième décrit une “bataille finale” contre l’“État profond” et ressemble fortement à l’une des publicités de campagne de Trump pour 2024.

Les spots se terminent par une mention indiquant qu’ils ont été financés par le gouvernement américain.