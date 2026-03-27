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Le président de la commission des transports de la Chambre des représentants des États-Unis ne se représentera pas, selon certaines sources
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 14:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la commission des transports et de l'infrastructure de la Chambre des représentants, Sam Graves, ne cherchera pas à se faire réélire, rejoignant ainsi des dizaines d'autres législateurs qui quittent le Congrès, ont déclaré des sources à Reuters vendredi.

M. Graves a joué un rôle clé dans les projets de loi sur l'aviation, y compris un projet de loi sur la sécurité aérienne qui a été approuvé à l'unanimité jeudi, ainsi que la réautorisation de l'Administration fédérale de l'aviation pour 2024. M. Graves a déclaré au Wall Street Journal qu'il n'avait pas l'intention de se représenter.

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