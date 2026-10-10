Le président de l'UAW, Shawn Fain, revendique la victoire dans la course à un second mandat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le décompte préliminaire du contrôleur fédéral a montré que Fain devançait ses cinq adversaires

* Fain affirme que les membres de l'UAW sont “prêts à se battre”

* Les experts du monde syndical s'attendent à une résistance accrue alors que les droits de douane et le recul du marché des véhicules électriques mettent les constructeurs automobiles sous pression

(Ajout d'une citation de Fain, de contexte et de citations d'experts en droit du travail issues du paragraphe 3)

par Kalea Hall

Le président de l'United Auto Workers (UAW), Shawn Fain, a déclaré vendredi avoir remporté la victoire dans la course visant à conserver son poste à la tête de ce syndicat comptant 400 000 membres.

Fain, 57 ans, qui s’est fait connaître à l’échelle nationale lors d’une grève en 2023 contre General Motors GM.N , Ford

F.N et Stellantis, la société mère de Chrysler STLAM.MI , a obtenu la majorité des voix et a facilement devancé ses cinq adversaires, selon les résultats préliminaires publiés par un observateur fédéral chargé de superviser le scrutin.

Fain était largement donné favori pour remporter ce scrutin, que les trois constructeurs automobiles de Détroit suivaient de près dans la perspective des négociations collectives de 2028. Les entreprises redoutent de voir leurs coûts de main-d’œuvre augmenter à un moment où l’industrie automobile est confrontée à une baisse de la demande de véhicules et à une concurrence qui s’intensifie.

“S’il y a une chose que je sais de nos adhérents, c’est qu’ils sont prêts à se battre”, a déclaré M. Fain lors d’un entretien avec Reuters. “Ils savent qu’ils méritent mieux. Et ne nous leurrons pas: toutes ces entreprises enregistrent d’énormes bénéfices.”

M. Fain a présenté le prochain cycle de négociations comme une occasion d’obtenir des avancées allant au-delà de la convention collective historique de 2023, qui avait permis des augmentations salariales de plus de 25 % sur les quatre années de validité de l’accord. L’UAW appelle déjà ses membres à faire grève au printemps 2028, date à laquelle les conventions collectives actuelles avec les constructeurs automobiles de Détroit arriveront à échéance.

GM, Ford et Stellantis n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant la victoire proclamée par M. Fain vendredi soir.

L’APPROCHE COMBATIVE DE FAIN A PERMIS D’OBTENIR DES AVANTAGES

En 2023, quelques mois seulement après avoir remporté son siège de justesse, M. Fain a adopté une posture peu orthodoxe et combative à l’égard des constructeurs automobiles.

Il a insisté pour négocier avec les trois constructeurs automobiles simultanément , s’écartant ainsi de la pratique antérieure, selon laquelle le syndicat obtenait un accord auprès d’une entreprise pour s’en servir de modèle auprès des deux autres. Finalement, il a lancé des grèves simultanées dans les usines des trois constructeurs, une première pour le syndicat.

“Shawn Fain continuera d’adopter une approche agressive en matière de négociations collectives. Le défi cette fois-ci sera que les entreprises seront parfaitement conscientes” de cette approche, a déclaré Stephen Silvia, expert en droit du travail à l’American University.

LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES DE DETROIT SE MÉFIENT DES HAUSSES DES COÛTS DE MAIN-D’ŒUVRE

Shawn Fain a déclaré vendredi qu’en 2028, il comptait faire pression pour rétablir les retraites de tous les salariés, un avantage qui avait pris fin pour les nouvelles recrues en 2007, à l’époque où les constructeurs automobiles américains avaient frôlé la faillite .

GM, Ford et Stellantis, quant à eux, ont été durement touchés par les droits de douane, la hausse des coûts des matières premières et le repli coûteux de leurs projets de véhicules électriques dans un contexte de faible demande aux États-Unis. Les dirigeants devraient s’opposer à toute augmentation significative des coûts salariaux, a déclaré Marick Masters, professeur émérite de gestion à l’université Wayne State de Détroit.

“Tous les ingrédients sont réunis pour une confrontation majeure, les entreprises se trouvant dans une position moins favorable pour résister à ces pressions”, a-t-il déclaré.