Le président de Frontier Air rencontrerait les dirigeants de Spirit Aviation, selon Bloomberg News

Spirit Aviation FLYY.A a engagé avec son rival Frontier Air ULCC.O des discussions de haut niveau sur les efforts actuels du transporteur pour tracer une voie vers l'avenir moins de six mois après avoir émergé de la faillite, a rapporté Bloomberg News jeudi.

Le président de Spirit Aviation, Robert Milton, a rencontré en début de semaine le président de Frontier Air, Bill Franke, pour discuter des efforts de reconstruction de Spirit et de l'état général de l'industrie aérienne américaine, sans pour autant parler d'une acquisition, selon le rapport, citant une personne familière avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Spirit Aviation et Frontier Air n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.